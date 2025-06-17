健康網》新冠確診癒後「怪怪的」 醫：「這營養」要補到位

醫師表示，新冠疫情期間，病毒可能間歇性地出現，只要從生活、飲食與營養著手，就有機會幫助自己與家人更快從後遺症中恢復；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾受到新冠疫情的波及，有人第1次感染，也有人是2次、甚至3次感染。很多人確診痊癒後抱怨身體「怪怪的」，覺得頭昏腦脹、睡不好，體力大不如前。科博特診所院長劉博仁指出，新冠後遺症影響大腦，造成記憶力變差，在關鍵時刻裡要補充營養到位，包含B群、鎂、魚油、Q10等，有助修復神經系統與粒線體功能。

由於正值新冠疫情波動，許多新冠確診病患到門診求助醫師。劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享個案，曾有一位50多歲的男性患者因為感染新冠後康復，但他經常頭暈、晚上睡不好，整天沒力氣。到醫院檢查各項指數都正常，一直覺得自己「不對勁」。後來經他從生活作息、營養補充、自律神經平衡等面向做了全方位的調整。症狀一個個改善，逐漸恢復活力。

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劉博仁說明，民眾確診後抱怨身體「怪怪的」，不是咳個不停，就是頭昏腦脹，甚至覺得體力大不如前。這些現象已被歸類為「長新冠症候群」（Long COVID），是一種病毒感染後的慢性後遺症，可能持續數週、數月，甚至1年以上。

劉博仁又說，長新冠之所以讓人難受，是因為它不是單一器官的問題。它可能影響心臟、肺、肌肉、免疫系統，最關鍵的區域就是大腦。研究發現，新冠病毒可能透過嗅覺神經或血液進入腦部，造成「腦神經發炎」。這會導致「腦霧」、注意力不集中、記憶力變差、情緒低落，甚至出現失眠與自律神經失調等問題。

如何幫助身體走出長新冠？

劉博仁表示，在臨床上發現，一些簡單的生活與飲食調整，能幫助患者明顯改善症狀。以下四項做法是可以改善長新冠：

1營養補充要到位

特別是以下幾項，有助於神經系統修復與粒線體功能恢復：

● B群（特別是B1、B6、B12）

●鎂、D3

● 魚油（EPA/DHA）

● Q10、ALA等粒線體支持因子

2穩定生活節奏，照顧自律神經

固定作息、充足睡眠、減少藍光與過度壓力，有助於調節交感與副交感神經的平衡。睡前可泡腳、聽輕音樂、進行深呼吸練習。

3恢復運動習慣

很多人確診後就不敢動，但太久不動反而會讓身體更虛弱。從溫和的運動開始，如快走、超慢跑或伸展操，循序漸進，慢慢建立耐力與肌力。

4飲食簡單乾淨，減少發炎源

減少加工食品、過多糖分與反式脂肪，多攝取原型食物、富含抗氧化物的蔬果，有助於降低身體發炎反應。

劉博仁補充，新冠疫情或許還會持續一段時間，病毒也可能間歇性地出現，但只要從生活、飲食與營養著手，就有機會幫助自己與家人更快從後遺症中恢復。

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