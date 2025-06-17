自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠確診癒後「怪怪的」 醫：「這營養」要補到位

2025/06/17 09:28

醫師表示，新冠疫情期間，病毒可能間歇性地出現，只要從生活、飲食與營養著手，就有機會幫助自己與家人更快從後遺症中恢復；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，新冠疫情期間，病毒可能間歇性地出現，只要從生活、飲食與營養著手，就有機會幫助自己與家人更快從後遺症中恢復；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾受到新冠疫情的波及，有人第1次感染，也有人是2次、甚至3次感染。很多人確診痊癒後抱怨身體「怪怪的」，覺得頭昏腦脹、睡不好，體力大不如前。科博特診所院長劉博仁指出，新冠後遺症影響大腦，造成記憶力變差，在關鍵時刻裡要補充營養到位，包含B群、鎂、魚油、Q10等，有助修復神經系統與粒線體功能。

由於正值新冠疫情波動，許多新冠確診病患到門診求助醫師。劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享個案，曾有一位50多歲的男性患者因為感染新冠後康復，但他經常頭暈、晚上睡不好，整天沒力氣。到醫院檢查各項指數都正常，一直覺得自己「不對勁」。後來經他從生活作息、營養補充、自律神經平衡等面向做了全方位的調整。症狀一個個改善，逐漸恢復活力。

劉博仁說明，民眾確診後抱怨身體「怪怪的」，不是咳個不停，就是頭昏腦脹，甚至覺得體力大不如前。這些現象已被歸類為「長新冠症候群」（Long COVID），是一種病毒感染後的慢性後遺症，可能持續數週、數月，甚至1年以上。

劉博仁又說，長新冠之所以讓人難受，是因為它不是單一器官的問題。它可能影響心臟、肺、肌肉、免疫系統，最關鍵的區域就是大腦。研究發現，新冠病毒可能透過嗅覺神經或血液進入腦部，造成「腦神經發炎」。這會導致「腦霧」、注意力不集中、記憶力變差、情緒低落，甚至出現失眠與自律神經失調等問題。

如何幫助身體走出長新冠？

劉博仁表示，在臨床上發現，一些簡單的生活與飲食調整，能幫助患者明顯改善症狀。以下四項做法是可以改善長新冠：

1營養補充要到位

特別是以下幾項，有助於神經系統修復與粒線體功能恢復：

● B群（特別是B1、B6、B12）

●鎂、D3

● 魚油（EPA/DHA）

● Q10、ALA等粒線體支持因子

2穩定生活節奏，照顧自律神經

固定作息、充足睡眠、減少藍光與過度壓力，有助於調節交感與副交感神經的平衡。睡前可泡腳、聽輕音樂、進行深呼吸練習。

3恢復運動習慣

很多人確診後就不敢動，但太久不動反而會讓身體更虛弱。從溫和的運動開始，如快走、超慢跑或伸展操，循序漸進，慢慢建立耐力與肌力。

4飲食簡單乾淨，減少發炎源

減少加工食品、過多糖分與反式脂肪，多攝取原型食物、富含抗氧化物的蔬果，有助於降低身體發炎反應。

劉博仁補充，新冠疫情或許還會持續一段時間，病毒也可能間歇性地出現，但只要從生活、飲食與營養著手，就有機會幫助自己與家人更快從後遺症中恢復。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中