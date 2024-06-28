力抗病房降載！ 奇美醫實施癌症專床預約 癌友化療不誤點

奇美醫學中心開辦癌症化療專床預約制度，成效顯著，未來將再推動在宅居家化療。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於護理人力短缺，國內大醫院出現病房降載趨勢，奇美醫學中心全力調配，實施癌症專床預約制度，讓病友的化療不誤點，提升整體療效，也避免排擠到急重症病床，開辦4年來，效果顯著，未來將再推動病友在宅居家化療，讓醫療照護更有效率。

奇美醫學中心2020年8月起建置「化療專床預約系統」，並取得新型專利，提升病人在治療期程的化學完成比例。

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奇美化療專床目前有30床，設置於8A病房，實施4年來，每月需如期化療的病友450到600人，病床平均佔床率達88%，甚至90%。

在醫生、護理師、癌症中心、化療藥師，以及住院組、輸送組與資訊室等跨團隊合作下，有效簡化住院流程，簡短病人首日等候化療給藥時間，從279分鐘減至165分鐘，改善幅度40.8%。

奇美醫學中心今天發表化療專床預約系統開辦4年來的成果，健保署長石崇良也應邀出席，他相當肯定，認為將病床有效調配、運用，可減緩護理人力短缺的衝擊，提升醫療品質，該院的創新做法，值得在全國推廣。

奇美醫學中心開辦癌症化療專床預約制度，成效顯著，未來將再推動在宅居家化療。（記者吳俊鋒攝）

石崇良也籲請民眾，輕症的就在基層診所看診，將大醫院的病床留給急重症需要的人，目前健保政策方向，免住院就不住院，縮短住院天數，民眾更省時，護理人力需求下降，整體醫療品質提升。

73歲的張姓婦人，2014年意外發現罹患第一期乳癌，治療後持續追蹤，2023年1月檢查竟發現癌細胞遠端轉移並出現肋膜積水，由於每16天要做1次化療，尤其當時仍在「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」期間，讓她很擔心沒有病床。

奇美的化療專床預約系統免除了張姓婦人的煩惱，每次化療都能如期進行，不再為床位擔心中斷，且都順利安排下一次，讓子女可提前請好假來照顧。

奇美醫學中心院長林宏榮提到，根據中華民國全國護理師公會統計資料顯示，去年1至5月間，已有1726名護理人員離職。

衛生福利部最新發布的「未來十年護產人力供需評估研究」報告，今年護理人力缺口預計將達1.5萬至2.4萬人，護理人力流失問題持續加劇，造成「有床無人」的窘境。

林宏榮表示，若病床擁擠，衝擊到病人定期化療，整體療效與痊癒率都將受到影響，專床預約制度的實施，讓化療不誤點，療效才能滿點；且院內病床有效運用，達到病人安心、家屬感心，以及醫療人員放心的3大目標。

林宏榮指出，化療專床剛開辦時為20床，因供不應求，後來提升至30床，隨著在家醫療的發展，未來也將推動在宅居家化療。

林宏榮強調，創新化療專床預約系統也可減緩護理人力短缺問題，未來將持續努力，提升醫療照護品質與療效，達到總統賴清德希望2030年將癌症死亡人數下降1/3的目標。

根據奇美統計，以往癌症待床的化療病人最長曾延遲7至10天住院，更有多達150位化療病人有在家等床情況，顯見化療專床預約系統的重要。

奇美醫學中心專案副院長陳綉琴說，化療專床讓癌友住在專科病房，醫護在熟悉的環境裡提供治療服務，尤其有專業護理人員的照顧，更能提升整理療效。

奇美醫學中心開辦癌症化療專床預約制度，成效顯著，未來將再推動在宅居家化療。（記者吳俊鋒攝）

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