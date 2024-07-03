婦人戒精緻澱粉想瘦身 以水果當正餐反造成血糖失控

夏天水果吃太多，恐造成血糖失控。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，不少人頻喝飲料、吃水果消暑。台中市一名50多歲的婦人為了控制血糖及體重，刻意減少精緻澱粉攝取，改以水果當正餐，不料，反而攝取過多糖份，造成血糖失控不穩，經大甲李綜合醫院新陳代謝科主治醫師陳昱瑋提醒，改善飲食，並以藥物控制，血糖才逐漸恢復正常。

陳昱瑋指出，吃入過多糖，可能會造成高血壓、高血脂及高膽固醇！不少研究顯示，糖分吃太多會提高罹患慢性病與腎臟病風險，也有兒科研究發表，小孩吃過多含糖食物，恐會有過動症、注意力不集中情形，高溫天氣想要喝冰冰涼涼的含糖飲料，千萬要特別注意。

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陳昱瑋說，台灣水果在農民的改善下，幾乎每一樣都很甜，尤其是夏天盛產的西瓜、荔枝、芒果等，含糖量都相當高，雖然水果含有豐富的維生素A、維生素C、大量膳食纖維等營養素，但吃多易造成身體負擔，提醒民眾高溫吃不下飯，想靠吃水果替代、消暑，千萬要小心無形之中吃下過多的糖，建議水果一餐以一個手掌大小的量為主，不宜過多。

衛福部建議民眾每日糖攝取量，不宜超過每天飲食總熱量的10%。依食藥署食品營養成分資料庫，1杯700毫升的全糖珍奶，含糖量近62公克，一天一杯就超過每日糖攝取上限，陳昱瑋建議民眾「儘量不要喝比較好，真的嘴饞想要喝，一個禮拜喝1到2次就很多」。

陳昱瑋表示，有的人罹患糖尿病初期沒什麼徵狀，等到出現「吃多、喝多、尿多」，有頭昏、疲倦、昏沉，體重還不斷下降時，已經是罹患糖尿病晚期，建議民眾除了要注意餐前的血糖外，更該留心飯後血糖值，餐後血糖值以不超過140mg/dL為主，如果罹患糖尿病，一定要配合飲食、用藥及按時量血糖，「每天固定量血糖值，詳細記錄最重要。」

一名婦人戒精緻澱粉改以水果替代主餐，卻造成血糖不穩；情境照，圖中患者與本文無關。（記者歐素美攝）

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