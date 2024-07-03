菸酒男半年暴瘦7公斤 吞粥困難 確診食道癌

▲台中鄭姓男子確診食道癌，劉柏毅醫師帶領醫療團隊為他進行手術切除及重建食道。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

台中47歲鄭先生20多年來菸酒來者不拒，1年多前覺得吃東西總是「卡卡的」，吃太快還會反胃嘔吐，半年來暴瘦7公斤，甚至「連一口粥都吞不下」。就醫經內視鏡檢查，赫然發現食道下段有長達7公分腫瘤，確診是食道癌，醫師安排手術切除及重建，癌細胞尚未轉移，正持續努力抗癌中。

腫瘤達7公分 手術切除、重建

亞大醫院胸腔外科醫師劉柏毅指出，食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，主要症狀為吞嚥困難，一般會以上消化道內視鏡評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數，但出現症狀就醫時，往往已經是中晚期。以鄭先生為例，當發現時，他的癌細胞已嚴重侵犯黏膜層，屬於局部侵犯食道癌，所幸尚未全身轉移。

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醫師評估後，建議患者同步接受放射及化學治療，再安排內視鏡食道根除性切除及重建手術，將胸腔內食道及縱膈淋巴結切除，並放置肋膜腔引流管後，再以腹腔鏡微創手術完成胃的鬆解及胃管成型、重建食道等步驟，包括小腸造瘻銜接腸道灌食，最後在左頸部實施頸部食道及胃的吻合，並放置鼻胃管和頸部引流管。

劉柏毅指出，食道癌根除性手術最大的風險，在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧。根據國外統計顯示，術後到出院前死亡率約5-10%，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，至於術後5年存活率則僅約為20-30%。

劉柏毅表示，部分民眾因恐懼術後併發症而拒絕治療，卻造成腫瘤持續長大出現阻塞、吞嚥困難、出血、疼痛或是食道破裂，甚至轉移及侵犯鄰近器官，造成呼吸道狹窄、咳血及致死等風險，建議信任多專科癌症治療團隊溝通，依據個人不同期數及生理狀態，評估最佳治療計劃。

劉柏毅提醒，民眾若長期接觸酒精、香菸或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞，甚至咳不停等症狀，千萬別輕忽，以免錯失治癒的黃金時機。

▲檢查顯示，食道下半段出現7公分腫瘤（紅圈處），確診食道癌。（記者陳建志翻攝）

▲劉柏毅醫師提醒，民眾若出現吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞，甚至咳不停等症狀，千萬別輕忽，要儘早就醫釐清，把握黃金治療期。（記者陳建志攝）

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