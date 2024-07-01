肝病防治權威余明隆新任高醫大校長 盼引入新視野引領未來

肝病防治權威余明隆接任高醫大第10任校長，期許實現「未來高醫，引領未來」的願景。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學今（1）日舉行第 9任、第10任校長交接典禮，首位非白袍校長楊俊毓卸任，由肝病防治權威醫師余明隆接任，期許實現「未來高醫，引領未來」的願景。

高醫大校長交接典禮，由董事長陳建志擔任監交人，並邀請教育部長鄭英耀、高雄市政府秘書長郭添貴及產官學研醫護等各界重量級人士到場觀禮。陳建志致詞表示，感謝楊俊毓任職期間對高醫的付出與貢獻，特別是致力建構永續健康校園，落實環境教育並實踐生命教育，期勉新任校長余明隆繼續完成法人交付的「培育人才、壯大高醫」的重大任務，不僅踐履大學社會責任外，更要發揮高醫的國際影響力。

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教育部長鄭英耀表示，自己是以余明隆校長友人的身份出席，余明隆對高醫有使命感，希望能結合高屏地區的大專院校能量，整合在地醫療資源，使高醫成為台灣發展精準醫療的強大助力。

卸任的楊俊毓專長在公共衛生領域，他感性地說，3年前很榮幸的被遴選為高醫創校以來第一位非白袍的校長，卸下校長職務後，仍將盡力為高醫服務，延續自己38年來杏壇耕耘。

新任校長余明隆曾任中山大學及高雄醫學大學副校長、高雄市立大同醫院院長、高醫附設中和紀念醫院副院長、高醫岡山籌設營運處執行長，行政經驗相當豐富。

余明隆致力推動C型肝炎預防與治療，其結合新一代C型肝炎治療藥物，成功發展出「C肝微根除」策略，及後DAA時代預防肝癌之方針，成果受到國際學術界肯定，曾於2012、2016及2019年為亞太肝臟學會制定C型肝炎臨床處置指引，2020年受台灣肝臟研究學會之邀主筆制定台灣新世代之C型肝炎診斷、治療及追蹤指引，其在C型肝炎創新研究的學術成果位居亞太領導地位。

承擔起高醫大的校長重任，余明隆指出，台灣高等教育正面臨智慧化、少子化、永續化、社會結構轉變、財務資源及學術變革等前所未有的挑戰，為應對這些挑戰，未來高醫校風應立基於i6：Integrity（誠信）、Intelligence（智慧）、Innovation（創新）、Integration（整合）、Internationalization（國際化）、Impact（影響力），以堅持、正直、永不妥協的信念，實現「未來高醫，引領未來」的願景。

高醫體系不能置身於國家的6大核心戰略產業之外，不能置身於賴清德總統提出的「健康臺灣」計畫之外，也不能置身於陳其邁市長的「智慧醫療」政策之外。高醫正處在一個關鍵的轉捩點，將凝聚高醫人最大的共識，引入新視野、建立大格局，有信心讓世界看見未來高醫，更將由高醫引領世界的未來。

高醫大第9任、第10任校長交接，由董事長陳建志（中）擔任監交人，首位非白袍校長楊俊毓（左）卸任，由肝病防治權威醫師余明隆（右）接任。（高醫大提供）

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