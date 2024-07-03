週增177例COVID-19確診 新北衛生局：落實個人衛生及咳嗽禮節

近期不少人感染呼吸道相關病毒。（圖取自shuttestock）

〔記者羅國嘉／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，新北市衛生局監測新冠疫情，上週（6/23-29）新增177例新冠本土確定病例（併發症），較前一週增加54例。因應暑假將至，外出旅遊、活動與人潮聚集機會增多，市長侯友宜於今日市政會議，建議市民朋友外出、搭乘交通運輸工具或就醫時，一定要戴好口罩，並落實手部衛生及咳嗽禮節，且減少前往醫院探視親友，同時籲請今年尚未接種XBB疫苗民眾，儘速接種以取得疫苗保護力。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前為新冠流行期，衛生局於7月1日召集轄內18家急救責任醫院，並邀請新北市醫師公會顏理事長與會，盤點轄內醫療量能，加強院內感染管制作業、急診就醫分流及適時調整床位，以保障市民健康。

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新北市衛生局提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，新北轄內計有454家基層診所可提供民眾就醫時使用家用快篩試劑。另外，也建議進出公共場所應戴好口罩、落實手部衛生、生病在家休息、接種新冠疫苗，減少感染、降低重症及死亡風險，保護自己及家人朋友。

衛生局建議，預防新冠疫情，應戴好口罩、落實手部衛生、生病在家休息、接種新冠疫苗，減少感染、降低重症及死亡風險，保護自己及家人朋友。（新北衛生局提供）

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