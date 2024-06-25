限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》認識國產西瓜6品種！ 「這款」肉質脆嫩又大顆
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，少不了西瓜來消暑！臉書專頁「社團法人嘉義縣精緻農業協會粉絲團」發文表示，西瓜香甜多汁、美味可口，又因為水分含量高，清涼又解渴，是許多人夏季最喜愛的消暑水果。國產西瓜品種眾多，常可依體型區分為大型、中型及小型西瓜，其中又以華寶、新蘭、甜美人、英倫、慧玲、新一號6品種較為常見，當中華寶肉質脆嫩，也是6款西瓜裡面最大顆的品種。
●華寶：大型紅肉西瓜，果實重量可達12到17公斤，全年有產。
請繼續往下閱讀...
外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮淡綠色具網紋，肉質脆嫩。
●新蘭：小型橙肉西瓜，果實重量：約3至4公斤，產季春季至秋。
外觀與肉質：果型為圓球形，果皮綠色具深綠色條紋，子少口感沙。
●甜美人：小型紅肉西瓜，果實重量約3至4公斤，全年有產。
外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮綠色具深綠色明顯條紋，肉質細嫩多汁。
●英倫：中型紅肉西瓜，果實重量約7至10公斤，產季為春。
外觀與肉質：果型為短橢圓形，或長橢圓形，肉質紮實清脆。
●慧玲：小型紅肉西瓜，果實重量約5公斤，產季為春季及夏季。
外觀與肉質：果型為短橢圓形，果皮綠色具中條紋，肉質細膩。
●新一號：中大型無子紅肉西瓜，果實重量約7至8公斤，適合春季至秋季栽種。
外觀：果型為圓球形，果皮綠色具網紋及中粗縞紋，肉色深紅。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應