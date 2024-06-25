健康網》認識國產西瓜6品種！ 「這款」肉質脆嫩又大顆

社團法人嘉義縣精緻農業協會粉絲團表示，華寶西瓜是大型紅肉西瓜，果實重量可達12到17公斤，全年有產且肉質脆嫩。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，少不了西瓜來消暑！臉書專頁「社團法人嘉義縣精緻農業協會粉絲團」發文表示，西瓜香甜多汁、美味可口，又因為水分含量高，清涼又解渴，是許多人夏季最喜愛的消暑水果。國產西瓜品種眾多，常可依體型區分為大型、中型及小型西瓜，其中又以華寶、新蘭、甜美人、英倫、慧玲、新一號6品種較為常見，當中華寶肉質脆嫩，也是6款西瓜裡面最大顆的品種。

●華寶：大型紅肉西瓜，果實重量可達12到17公斤，全年有產。

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外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮淡綠色具網紋，肉質脆嫩。

●新蘭：小型橙肉西瓜，果實重量：約3至4公斤，產季春季至秋。

外觀與肉質：果型為圓球形，果皮綠色具深綠色條紋，子少口感沙。

●甜美人：小型紅肉西瓜，果實重量約3至4公斤，全年有產。

外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮綠色具深綠色明顯條紋，肉質細嫩多汁。

●英倫：中型紅肉西瓜，果實重量約7至10公斤，產季為春。

外觀與肉質：果型為短橢圓形，或長橢圓形，肉質紮實清脆。

●慧玲：小型紅肉西瓜，果實重量約5公斤，產季為春季及夏季。

外觀與肉質：果型為短橢圓形，果皮綠色具中條紋，肉質細膩。

●新一號：中大型無子紅肉西瓜，果實重量約7至8公斤，適合春季至秋季栽種。

外觀：果型為圓球形，果皮綠色具網紋及中粗縞紋，肉色深紅。

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