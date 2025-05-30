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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》粽子高熱量且升糖速度快 醫籲小心「三高」

2025/05/30 17:37

1顆肉粽的平均熱量落在500至800大卡，約等於1-2碗白飯再加上1份滷肉，不僅熱量偏高、升糖速度快，對代謝能力較差的人更是一大負擔。

1顆肉粽的平均熱量落在500至800大卡，約等於1-2碗白飯再加上1份滷肉，不僅熱量偏高、升糖速度快，對代謝能力較差的人更是一大負擔。

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明天就是端午節，免不了吃粽子應景過節，但美兆健檢診所醫師林素菁提醒，粽子熱量高，升糖速度快，對代謝能力較差的人是一大負擔。此外，夏季高溫炎熱，體內水分流失快，若再攝取過多鹽分與脂肪，容易造成血壓波動，甚至引發高血壓、血脂異常與高血糖等慢性問題，要特別留心。

林素菁指出，無論是傳統肉粽、鹼粽還是創意口味粽，豐盛應景之餘，仍潛藏健康風險。尤其端午飲食高油、高鹽、高澱粉，加上高溫濕熱的天氣，恐成為「隱性三高」的誘發因子。若有家族病史、體重過重或作息不規律的族群，更應提供警覺，避免讓節慶變成健康警訊的導火線。

1顆肉粽=2碗飯+滷肉 代謝差者要注意

林素菁指出，粽子常見的餡料如五花肉、鹹蛋黃、糯米，1顆平均熱量落在500至800大卡，約等於1-2碗白飯再加上1份滷肉，不僅熱量偏高、升糖速度快，對代謝能力較差的人更是一大負擔

林素菁說明，三高最大的危機在於「潛伏期長，不易察覺」，很多人直到出現暈眩、心悸、疲倦、胸悶等症狀，才發現自己早已處於高風險狀態。在節慶期間，民眾往往聚餐頻繁、飲酒應酬多，加上作息不規律與活動量下降，使原本處於亞健康狀態的身體更容易亮紅燈。

常口乾、早上暈 小心「三高前兆」

林素菁提醒，如果常年出現口乾舌燥、視力模糊、早起頭暈、胃口異常與夜間頻尿等。若本身有三高風險因子，如肥胖、長期久坐、吸菸、飲酒、工作壓力大或慢性家族病史，務必定期檢查，才能有效掌握健康指數與及早介入治療。

醫師臨床也發現，近年來「三高年輕化」趨勢明顯，越來越多首次健檢就發現血壓異常、血糖邊緣升高的受檢者。很多人以為只有年長者才需要注意三高，事實上，20-40歲的年輕上班族，因為長時間外食、應酬、作息不穩，早已讓三高提早報到。

針對三高風險，建議可透過代謝檢查項目，全面評估血壓、血糖、血脂、胰島素阻抗狀況、肝腎功能、尿酸濃度，並搭配腹部超音波、頸動脈超音波等檢查，掌握心血管與代謝系統的整體健康狀態。

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