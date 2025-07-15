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健康網》穿洞洞鞋會性早熟？醫點名塑膠、香氛是地雷

2025/07/15 16:20

醫師指出，台灣兒童性早熟人數在短短10年內增加2倍，分析原因，塑化劑是最常見的隱形殺手，建議家長改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷餐具避開危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，台灣兒童性早熟人數在短短10年內增加2倍，分析原因，塑化劑是最常見的隱形殺手，建議家長改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷餐具避開危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近洞洞鞋遭質疑可能「害孩子性早熟」，話題不斷。不少家長焦慮，直奔門診向醫師詢問：「網紅說鞋子沒問題，脆上說塑膠就有毒，到底真的假的？」關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，台灣兒童性早熟人數在短短10年增加2倍，主要原因來自飲食和環境影響，他提醒家長從5大環境荷爾蒙地雷，與日常避雷指南，幫助孩子健康長大。

穿洞洞鞋是否造成孩子性早熟，成為父母關心的話題。梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」與網站指出，台灣兒童性早熟人數在短短10年內增加了2倍！現代孩子的青春期正悄悄提早，女孩8歲前、男孩9歲前出現第2性徵就算性早熟，這不只影響身高發育，更可能增加未來罹患慢性疾病的風險。

梁盛賓歸納5大環境荷爾蒙地雷，與日常避雷指南，供父母參考：

1.塑化劑：最常見的隱形殺手

●來源：塑膠餐具、塑膠袋裝熱食、手搖飲料杯、塑膠玩具

●避免方法：改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷餐具；自備環保杯避免1次性塑膠杯，絕對不用塑膠容器微波加熱；常用肥皂洗手，研究證實效果顯著。

2.香氛產品：大人用品孩子別碰

●來源：香水、乳液、洗髮精中的定香劑

●避免方法：兒童避免使用含香精的保養品，選擇無香料的清潔用品。

3.精油產品：天然不等於無害

雖然研究顯示精油與性早熟的因果關係極為薄弱，但預防勝於治療。

●避免方法：選擇有認證的天然產品，兒童避免過量使用薰衣草、茶樹精油。

4.農藥殘留：蔬果清洗有技巧

農藥是環境荷爾蒙的一種，正確清洗可減少77%農藥殘留。

●清洗3步驟：

浸泡：清水浸泡3-5分鐘溶解農藥。

沖洗：流動清水沖洗，力道幫助去除殘留。

處理：先洗後切，最後去蒂頭。

5重金屬：大魚小魚有差別

大型魚類如鮪魚、旗魚、鯊魚、油魚容易累積重金屬

●聰明選魚法：6歲以下兒童避免大型魚類，選擇小型魚，像是鯖魚、秋刀魚、鱸魚，簡單判斷以手掌大小的魚類較安全。

梁盛賓還補充說，餐桌上要避免高風險食物，包含油炸品（薯條、鹹酥雞）、高糖飲料（水果風味飲、汽水）、高油脂加工品（香腸、燒賣）、來路不明的「轉骨方」與不明補品、動物內臟（雞皮、雞屁股）。最好的做法是控制體重，避免肥胖，因為脂肪可自行分泌女性荷爾蒙，加速性早熟。搭配地中海風均衡飲食，多吃全穀、豆類、深色蔬果。同時，攝取適量水果，天然女性荷爾蒙調節因子，有助平衡內分泌。

梁盛賓總結，性早熟不只關乎身高，更可能影響日後健康。遠離環境荷爾蒙、維持理想體重、均衡飲食、充足睡眠，才是真正的「內分泌防火牆」。若孩子在8-9歲前出現青春期徵兆，務必及早諮詢小兒內分泌專科。

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