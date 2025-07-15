健康網》毛玻璃結節是肺裡的地雷？ 醫警示恐肺腺癌前兆

醫師表示，越來越多人接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，如果出現毛玻璃結節要當心，有不少是肺腺癌的早期型態，藏著早期肺癌的前兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著健康意識抬頭，越來越多人接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，卻在報告上看到「肺結節」與「毛玻璃結節」等陌生詞彙，心中不免擔心罹癌。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，肺結節常見於肺部影像檢查中的小白點，9成為良性；毛玻璃結節看起來薄薄霧霧的影子，有不少是肺腺癌的早期型態，藏著早期肺癌的前兆，要注意當發現有「大於8mm」、「毛刺狀」、「含實質成分」等狀況時，則不能掉以輕心。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」指出，肺結節是肺部影像檢查裡看到的一顆小白點、小陰影，醫學定義是直徑小於3公分的局部陰影，超過3公分才叫腫塊（Mass）。這些小陰影有時像一朵無害的小雲，但也可能藏著風險；毛玻璃結節（Ground-glass Nodule, GGN），只是「肺結節」這個大分類裡的其中一種。它之所以叫這名字，是因為在影像上呈現朦朧、半透明的感覺，就像玻璃被磨砂過一般。一旦毛玻璃裡慢慢出現「實質成分」（Solid Component），意味惡性的風險正在升高，要謹慎因應。

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張家銘說明，9成肺結節是良性的，原因很多，跟生活、環境、甚至年齡有關，例如，過去感染結核、黴菌感染、甚至普通肺炎，都可能在肺裡留下小小的纖維化、鈣化。或是，長期接觸空污、吸入粉塵、二手菸，或是本身有氣喘，都會導致肺結節。

張家銘引述最近研究指出，年紀越大，肺裡這塊影子越容易長大、變壞；有抽過菸的，不論多久以前，風險都大幅增加。女性雖然比較容易被發現有毛玻璃結節，但惡化機率稍微低一些，這不代表可以掉以輕心。換言之，穩定追蹤，才是真正讓自己安心的方式。

張家銘說，報告中如果看到這些關鍵字：「大於8mm」、「毛刺狀」、「空氣支氣管狀」、「分葉狀」、「含實質成分」等，就必須特別留意，尤其是「實質成分」這件事，研究顯示風險可以高達原本的13.77倍，這就像藏在肺裡的地雷。

張家銘提醒，50歲以上，且抽過菸的民眾，一定要把「低劑量電腦斷層（LDCT）」肺癌篩檢列入健康計畫裡。肺癌不像其他病，等到有症狀時，常常已經太晚了。毛玻璃結節，就是科學給我們提早防範的機會。

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