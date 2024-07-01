武漢肺炎加流感夾擊 中醫客製化治療助痊癒

中醫著重體質和疾病的辯證論治，台南市立醫院中醫武漢肺炎特別門診會依照不同體質和症狀用藥治療，以達良好療效。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第6波疫情來襲，加上「夏季流感」也升溫，症狀多為咽痛如刀割、筋骨痠痛、反覆高燒、吃不下、鼻塞、鼻涕、咳嗽等。台南市立醫院中醫部先前因應疫情變化，開立武漢肺炎、流感、類流感、感冒、長武肺等特別門診。

台南市立醫院中醫部主任張烱宏醫師表示，南市醫中醫團隊歷經幾波疫情，已累積豐富的經驗，中醫著重在體質和疾病的辯證論治，會依照不同體質和症狀給予個別化治療，除治療成效佳之外，治癒時間也大幅縮短。

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32歲陳先生就診表示，咽痛如刀割已3天、筋骨痠痛、吃不下等，求診西醫確診武漢肺炎，服藥後仍反覆發燒，就診南市醫中醫部武漢肺炎特別門診，因患者舌紅、胎黃膩、脈滑數，診斷證型為濕熱內蘊，給予清利濕熱的中藥，隔天就不再發燒，幾天後咽痛和胃口大幅改善，快篩轉陰，恢復健康。

39歲林太太懷孕20週，今年4月1次與朋友聚餐後，出現咽痛、鼻涕、咳嗽等症狀，自行快篩為陽性，立即就診市醫中醫部特別門診，因患者舌淡、胎薄白、脈緊數，診斷證型為外寒化熱，給予外散風寒兼清裡熱之中藥，但考慮患者懷孕，再加上安胎中藥，病情很快獲得控制，不到1週就恢復健康，迄今產檢胎兒正常。

張烱宏表示，自2021年5月政府宣布武肺疫情3級警戒，南市醫中醫部當日下午即開設武漢肺炎特別門診，至今服務武漢肺炎、流感、類流感、感冒、長武肺等患者已超過1萬5千人次，累積相當多寶貴經驗，中醫特別門診醫師團隊包含陳淑儀、蘇虹約、趙念廷、陳奕任、張維麟、鍾奕璇、翁瑞陽、周怡貝等醫師，週一至週六皆有門診，有需要的民眾都可利用。

台南市立醫院中醫師陳淑儀指近幾週武漢肺炎與流感患者有增加趨勢，建議出現咽痛、發燒、鼻塞、鼻水、咳嗽、噁心等症狀者盡速就醫，中醫可依體質用藥、幫助迅速康復。（台南市立醫院提供）

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