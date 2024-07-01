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武漢肺炎加流感夾擊 中醫客製化治療助痊癒
〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第6波疫情來襲，加上「夏季流感」也升溫，症狀多為咽痛如刀割、筋骨痠痛、反覆高燒、吃不下、鼻塞、鼻涕、咳嗽等。台南市立醫院中醫部先前因應疫情變化，開立武漢肺炎、流感、類流感、感冒、長武肺等特別門診。
台南市立醫院中醫部主任張烱宏醫師表示，南市醫中醫團隊歷經幾波疫情，已累積豐富的經驗，中醫著重在體質和疾病的辯證論治，會依照不同體質和症狀給予個別化治療，除治療成效佳之外，治癒時間也大幅縮短。
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32歲陳先生就診表示，咽痛如刀割已3天、筋骨痠痛、吃不下等，求診西醫確診武漢肺炎，服藥後仍反覆發燒，就診南市醫中醫部武漢肺炎特別門診，因患者舌紅、胎黃膩、脈滑數，診斷證型為濕熱內蘊，給予清利濕熱的中藥，隔天就不再發燒，幾天後咽痛和胃口大幅改善，快篩轉陰，恢復健康。
39歲林太太懷孕20週，今年4月1次與朋友聚餐後，出現咽痛、鼻涕、咳嗽等症狀，自行快篩為陽性，立即就診市醫中醫部特別門診，因患者舌淡、胎薄白、脈緊數，診斷證型為外寒化熱，給予外散風寒兼清裡熱之中藥，但考慮患者懷孕，再加上安胎中藥，病情很快獲得控制，不到1週就恢復健康，迄今產檢胎兒正常。
張烱宏表示，自2021年5月政府宣布武肺疫情3級警戒，南市醫中醫部當日下午即開設武漢肺炎特別門診，至今服務武漢肺炎、流感、類流感、感冒、長武肺等患者已超過1萬5千人次，累積相當多寶貴經驗，中醫特別門診醫師團隊包含陳淑儀、蘇虹約、趙念廷、陳奕任、張維麟、鍾奕璇、翁瑞陽、周怡貝等醫師，週一至週六皆有門診，有需要的民眾都可利用。
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