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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

40歲後逾5成泌尿健康亮紅燈！ 醫：注意5情況免於失智

2024/06/27 17:58

根據台灣尿失禁防治協會進行「40歲以上國人泌尿健康大調查」，發現高達5成2泌尿健康亮紅燈，其中2成5竟毫不自覺，更有27％已深受漏尿困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者羅國嘉／台北報導〕泌尿問題不是老人專利！根據台灣尿失禁防治協會進行「40歲以上國人泌尿健康大調查」，發現高達5成2泌尿健康亮紅燈，其中2成5竟毫不自覺，更有27％已深受漏尿困擾。台灣尿失禁防治協會理事長提醒，漏尿並非正常老化症狀，更可能是身體的疾病警訊，因此若出現頻尿、夜尿、尿失禁、急尿、膀胱過動症等情況應有所警覺。若不在意，恐帶來糖尿病、泌尿道感染、失智、中風、心血管疾病、攝護腺問題等問題。

台灣即將邁入超高齡化社會之際，為了解國人泌尿健康認知及泌尿困擾之對策，台灣尿失禁防治協會進行「國人泌尿健康大調查」。針對我國年滿40歲以上民眾進行電訪調查，調查期間為5月27日至6月1日止，共計完成1068份有效樣本。

廖俊厚指出，從此次調查結果當中發現自覺泌尿狀況正常的佔比64％，實際評估後的結果正常佔比僅48％，有近1/4的民眾自覺正常但評估後異常，凸顯對於自身泌尿健康有誤判的情況，且女性誤判的比例相對男生較高，顯現國人泌尿問題隱藏黑數。

廖俊厚進一步說，據調查結果顯示，40歲以上有52％有泌尿道問題異狀，包括一天小便超過8次的頻尿、夜間起床小便超過2次的夜尿，還有不自主滲漏尿液的尿失禁，及突然感受到強烈且難以抑制的急尿，還有膀胱過動症等。其中以夜尿來說占比為28％、漏尿則有27％人會遇到。另外，女性有漏尿的問題比例相對較高約4成，夜尿則是不分性別都會發生約3成。

超過6成認為是正常老化現象

調查也揭露，超過6成民眾認為漏尿是年紀大的正常老化現象，這其實是錯誤觀念，可能導致輕忽症狀、延遲治療。廖俊厚表示，尿失禁雖然很大一部分是老化帶來的影響，但仍舊是生理機能的異常，另外也可能是身體的警訊，如糖尿病、泌尿道感染、失智、中風、心血管疾病、攝護腺問題等問題，若能及早治療、控制尿失禁，不僅治療效果越好，也能揪出其他病因。

而針對40％部分民眾誤以為，漏尿問題可能發生在45-64歲間，才需擔心泌尿道困擾，甚至近4成認為只有女性才會有相關困擾，廖俊厚強調，更正確的年齡範圍應落在40-45歲的熟齡族群，就應開始注意泌尿道健康問題；換句話說，老化、特定性別皆不是泌尿道疾病的主因，提醒中年以上的族群應有所警覺。

預防應喝足水分、不憋尿

廖俊厚提醒，許多有泌尿問題患者，常用衛生紙、衛生棉、紙尿褲來墊屁股，以防漏尿，其實目前的泌尿道治療選擇相當多元，不同族群可依照病因，選擇如陰道雷射、攝護腺手術等方式來改善，不僅方便快速也具有良好治療成效。而在日常生活中，泌尿道問題雖好發中老年，但預防要從年輕就開始做起，喝足水分、不憋尿是不二法則，不要等到症狀出現才開始後悔。

40歲以上的民眾有高達五成二泌尿健康亮紅燈。（台灣尿失禁防治協會提供）

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