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健康網》夏天潮濕悶熱「妹妹」癢不停？ 醫曝4原因
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夏天潮濕悶熱，「妹妹」有搔癢感要怎麼辦？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，若搔癢程度已影響日常生活，或有出現外陰可觀察出異狀，如紅斑、疹子、肌膚突起等，請儘速就醫。造成外陰部搔癢的原因有：褲子不透氣、過度清潔、過敏、疾病。
外陰部常見的搔癢原因
●褲子不透氣
下著悶熱不透氣，加上天氣炎熱易出汗，兩種因素加起來，就很容易刺激私密處導致搔癢。
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●過度清潔
過度清潔會使私密處乾燥，造成搔癢感。
●過敏
張瑜芹說，有些人的私密處會對消毒液、衛生棉、衛生棉貼過敏，如果出現私密處搔癢問題，可以想想是否使用新的生理用品。
●疾病
她指出，下著濕悶造成的濕疹、細菌性毛囊炎、紅色斑塊狀會往外擴散、脫皮的黴菌性感染；生理期時會有豆腐狀分泌物的念珠菌感染；有成群小水泡的病毒性感染；性病；陰道滴蟲等問題。
張瑜芹表示，如果出現外陰部輕微搔癢的狀況，可以改穿著透氣的裙裝，並檢視自己的生理用品及清潔習慣，若無改善請務必及時就醫。
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