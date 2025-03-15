諾羅病毒群聚！童半天吐8次 同校8生也中鏢就醫

▲感染諾羅病毒的常見症狀為水瀉及嘔吐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲徐浩庭醫師指出，防範諾羅病毒感染，應勤洗手及注意飲食衛生。（記者蔡淑媛攝）

台中市1名12歲男童在本月初半夜發高燒、肌肉痠痛後開始狂吐，不到半天時間就狂吐8次，家長趕緊送急診，當天同校有8名學生也因類似症狀就醫，診斷是諾羅病毒群聚感染，台中醫院小兒感染科醫師徐浩庭表示，院內2週急診會診兒科有5成以上為發燒、嘔吐到無法進食，提醒諾羅病毒還在盛行，注意飲食和手部衛生。

諾羅病毒仍在流行期

徐浩庭表示，今年第10週（3月2日至8日）腹瀉門急診就診人次，較前一週下降9%，但仍是近5年同期最高；全國近4週共接獲274起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中腹瀉群聚病原體陽性有156起，97.4%為諾羅病毒，分析諾羅病毒大流行與新冠疫情解封後國人旅遊熱及免疫負債有關。

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徐浩庭說，最近急診會診兒童腸胃炎，從2歲幼童到高中生都有，大多發燒、嘔吐到無法進食，當天急診會診這名12歲男童及同校學生感染諾羅病毒，疑似群聚感染，當下門診區內嘔吐聲此起彼落，還有學生自備嘔吐袋在診間候診，排除其他腸胃道細菌感染後，施打止吐針、給予退燒藥等症狀治療，要求暫時禁食休息，並補充水分，在嘔吐緩解後，逐漸恢復飲食，2至3天後症狀明顯緩解。

徐浩庭表示，諾羅病毒傳染力極強，透過糞口、接觸傳染途徑入侵人體，潛伏期約12至48小時甚至更短，傳染力強，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形，症狀約2至3天就會緩解，但小於5歲的幼兒、老人，及免疫力較差者，如腹瀉或嘔吐嚴重到出現脫水症狀，要立即就醫。

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