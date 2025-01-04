支氣管動脈造影栓塞術 治咳血新選擇

▲電腦斷層攝影，顯示左上肺葉瀰漫性出血。（照片提供／黃元俊）

文／黃元俊

隨著醫學科技的進步，過去無法解決的病例如今有新的治療選擇。支氣管動脈造影栓塞術便是一項創新技術，用於治療肺部疾病尤其是咳血患者。

1名76歲男性患者長期受肺結核影響，伴隨呼吸困難及間歇性咳痰帶血，近期咳血情況惡化。經診斷為肺結核合併支氣管擴張及肺炎，住院期間突發大量咳血引發呼吸衰竭，生命垂危。傳統治療手段因患者高齡及病情危重難以奏效，遂採用支氣管動脈造影栓塞術。

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醫師經由導管注入對比劑，成功定位出血點，並使用栓塞劑止血，患者隨後症狀好轉，數日後康復出院。

咳血並不少見，但危及生命的情況相對罕見。早期歐美研究顯示，5-15%的咳血患者可能面臨生命危險；近年義大利研究，發現約30%的患者屬中度咳血（20-500毫升），超過2%屬重度（〉500毫升）。咳血常因支氣管擴張、肺結核、肺癌或感染引起，大量咳血可能導致呼吸道阻塞，因此首要任務是穩定患者的呼吸，必要時進行插管，再進一步檢查，以確定出血位置並針對病因治療。

目前治療方法包括支氣管鏡檢查與介入處置、血管栓塞術及手術治療等。選擇適當方式需考量病情及風險，支氣管動脈造影栓塞術是其中一項高效、微創技術。

▲血管攝影精確定位，顯示左側支氣管動脈支配區域出血。（照片提供／黃元俊）

可能有併發症 需充分評估風險

此技術的成功率高達60-90%，尤其當攝影檢查能清楚辨識出血血管時。但仍有5-10%的病例可能因技術問題而失敗，如導管無法插入支氣管動脈，或難以辨識所有側支血管（可能來自胃動脈、肋間動脈等）。約10-20%的患者在術後6至12個月內可能再出血，原因包括不完全栓塞、血管重建或再通。

儘管技術日臻完善，栓塞術仍可能引發併發症，因此，選擇此治療方式需充分評估風險與效益。

支氣管動脈造影栓塞術在危急時刻能挽救生命，但並非所有咳血患者都適用，需經醫師充分評估風險與副作用，並與病患溝通後執行。

咳血雖然不一定是肺癌或肺結核，但仍需提高警覺，一旦發現異狀應及早就醫，與醫師充分溝通，並根據自身情況選擇最佳方案，才是有效治療的關鍵。

（作者為彰化基督教醫院影像醫學部醫師）

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