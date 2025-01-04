乳房小潰瘍只擦藥 半年變釋迦狀腫瘤

▲楊聖睿醫師提醒，婦女應自我乳房檢查。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

44歲陳姓婦人1年半前發現右乳有顆如栗子般的小潰瘍腫塊，不以為意，自行塗抹藥膏無效，還改用草藥偏方，不但症狀未改善，腫塊還在半年內擴大變形呈大釋迦狀。去年因喘不過氣被送到急診，確診乳癌末期，且已轉移到肺、肝、骨，接受雙標靶及化療，才挽回一線生機，病情穩定控制，可以呼吸、走路。

確診乳癌末期 雙標靶及化療救回一命

台中醫院一般外科暨乳房外科醫師楊聖睿指出，這名婦人的乳癌腫瘤在半年內迅速腫大且持續潰瘍、滲血，傷口痛到無法走路，家人不斷勸說，她都堅持不就醫，直到喘不過氣被兒子送到急診，才發現乳癌末期且轉移肺部，導致肋膜積水，癌細胞也擴散到肝臟與骨頭，無法行走，病情危急。

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醫療人員為婦人緊急抽胸水，並給予抗生素及利尿劑治療，病理切片檢查為HER2陽性，符合健保雙標靶給付要件，立即幫她安排雙標靶合併化學治療，治療2個月後，如大釋迦般的腫瘤明顯縮小結痂，治療半年後，癌細胞大幅縮減，呼吸順暢、能自行走路及生活自理，但仍必須持續治療。

楊聖睿指出，乳癌一直高居女性癌症發生率第1名，死亡率也高居第2名。要注意的是，乳癌初期（0-1期）通常不會有症狀，應做乳房篩檢。國健署今年也擴大乳房攝影篩檢對象為40-74歲，另外建議婦女在每個月的月經過後5-10天內進行自我乳房檢查。

楊聖睿提醒，不可輕忽乳房異常的潰瘍傷口，腋下出現不明腫塊、潰瘍傷口或乳房變形、乳頭凹陷，必須就診檢查，及早確診治療。

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