健康網》夏天泌尿道感染好發季節！ 醫：每天8杯水

醫師指出，多喝水有助於促進排尿，減少泌尿系統積存有害物質的可能性，對預防結石等問題有幫助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天是泌尿道感染的好發季節，其中最好的預防方式就是多喝水。好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，夏天更需要注意水分的補充，成年人每天應攝取約8大杯水（約2公升），適量的水能稀釋尿液中的有害物質，減少泌尿道感染的風險，對預防結石等問題也有幫助。

戴槐青於臉書粉專「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，成年人每天應該攝取約8大杯水，也就是大概2公升，才能保持良好的水分平衡，提供另一個計算方式，就是體重乘以30c.c.，也就是說如果你體重60公斤，那就要喝1800c.c.的水。但當夏天氣溫升高時，我們的身體會更容易流失水分，因此需要增加水的攝取量。

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會不會喝太多水中毒？他表示，若曾有一次喝下大量的水過就會知道，一次喝太多水會很不舒服，甚至想吐，所以一般來說不太可能會有水中毒的問題。

他指出，尤其對於想要保護泌尿道健康的人，更應該注意補充足夠的水分，適量的水可以稀釋尿液中的有害物質，減少泌尿道感染的風險。

他提到，多喝水有助於促進排尿，減少泌尿系統積存有害物質的可能性，對預防結石等問題也有一定幫助。

除了直接喝水外，他建議，含水量豐富的食物也是補充水分的好途徑，像是西瓜、芒果、水梨等水果，還有蔬菜都是不錯的選擇。

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