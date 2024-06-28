健康網》每3兒少有1人過重 醫：「這樣做」不當胖弟胖妹

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，據國健署資料，國內兒童及青少年平均約每3位就有1位過重或肥胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界各國兒童肥胖的盛行率都在上升，而據國健署資料，國內兒童及青少年平均約每3位就有1位過重或肥胖。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，為了降低兒童肥胖導致的延伸疾病，飲食應選擇天然新鮮食物、避免高度加工食物，並減少糖的添加。日常也建議，每日觀看螢幕時間不超過2小時，每30分鐘休息；搭配多樣化的基本動作，如走、跑、跳、攀爬等，每天至少達到60分鐘中等費力以上的身體活動。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，兒童期肥胖會增加心臟血管疾病、糖尿病、脂肪肝及骨骼肌肉疾病，對心理與社交學習也多有影響。兒童肥胖也會導致成年肥胖，增加成年後肥胖相關慢性病的罹病率和死亡率，因此肥胖防治應從兒童時期做起，並延伸至整個生命週期。

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黃士倫表示，依據國健署「兒童肥胖防治實證指引」建議嬰幼兒至青少年，應定期身體健康檢查，早期發現肥胖及其相關疾病，並鼓勵日常生活中培養健康飲食習慣、規律身體活動和充足睡眠時間，相關建議如下：

●母乳哺餵對嬰兒未來一生的健康具有保護作用，可降低日後肥胖及其它急慢性疾病風險。

●不以食物來獎勵或控制嬰幼兒的行為。

●每天吃早餐，並鼓勵在家中用餐，減少至速食店用餐。

●食用低熱量高營養密度食物，如蔬果、全穀食物、低脂乳製品、瘦肉、低脂魚、豆類等。

●食用奶類與乳酪製品，以增加鈣、維生素A、B2與其它微量營養素等，幫助骨骼生長。1歲以後的奶類食物來源，應選擇原味或低糖；2歲以上過重或肥胖兒童建議飲用低脂乳品；2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品。

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，2歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品；圖為情境照。（圖取自freepik）

●鼓勵高纖維的食物，有助於血脂正常、腸胃功能及葡萄糖代謝。

●避免高熱量飲食，包括高脂肉類、油炸與燒烤食品、甜食、油類調味料等。

●避免喝含糖飲料，最佳飲料是白開水。

●鼓勵直接食用水果，避免果汁。

●不需過度限制點心，但也不鼓勵，應注意點心的品質而非數量。

●不建議節食、少吃一餐，或使用藥物減重。

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