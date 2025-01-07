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健康網》染H5N1禽流感 美老翁首例死亡 加國少女重症康復

2025/01/07 21:05

美CDC指出，預防禽流感要記得不要吃未煮熟或未煮熟的食物。將家禽、蛋類等動物性產品烹調至適當溫度，以防生熟食交叉污染。（路透社檔案照）

美CDC指出，預防禽流感要記得不要吃未煮熟或未煮熟的食物。將家禽、蛋類等動物性產品烹調至適當溫度，以防生熟食交叉污染。（路透社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國路易斯安那州衛生部1月6日證實，一名患有痼疾逾65歲男子，於後院接觸鳥群與野鳥後住院病逝，成為全美首宗染H5N1禽流感死亡案例；而加拿大也有一名13歲少女，不明原因感染禽流感病毒D1.1基因型病毒，重症康復出院。美國CDC指出，H5N1威脅等級未提高，目前尚未發現人傳人。

CNN》報導，聖猶達兒童研究醫院、世界衛生組織協作中心動物與鳥類流感生態研究主任理查·韋柏（音譯，Richard Webby）表示，專家們針對H5N1的病毒譜系已經長達25年之久，這可能是目前見到的最兇猛的病毒形式，因此，它最後會造成的致命感染，雖然很遺憾，但並不令人意外。

世界衛生組織（WHO）指出，自2003年以來，全球大約有900起人類禽流感感染病例紀錄在案，且大約一半的患者死亡。這使得該病毒的致死率達50%，顯示其異常致命，但實際上專家並不認為它會殺死一半的感染者。因為嚴重病例比輕微病例更可能被記錄，因此輕微的疾病可能並列入計算。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，這起死亡事件是起悲劇，但同時也聲稱這項病例並沒有提高H5N1的威脅等級，並提到「野生鳥類、家禽或牛中傳播的病毒學變化，不會增加對人類健康的風險」，且目前尚未有發現人傳人的案例。

美CDC提醒，與自家庭院飼養雞和其他鳥類的人、乳品和家禽農場的工人、或曾接觸過生病或死亡的動物或其糞便的人需要保持警覺，應該在暴露後的10天內留意呼吸道問題和紅眼。如果出現相關症狀，應該告知醫療機構自己最近的接觸情況。

遠離禽流感的方法

●不要觸摸生病或死亡的動物或其糞便，也不要將生病的野生動物帶入家中。

●讓寵物遠離生病或死亡的動物及其糞便。

●不要吃未煮熟或未煮熟的食物。將家禽、蛋類等動物性產品烹調至適當溫度，以防止生熟食交叉污染。

●避免食用未煮熟的食品，例如未經高溫消毒的生乳，或疑似或確診感染動物的乳酪。

●如果畜牧場工作，請與醫療單位討論接種季節性流感疫苗的事宜。雖然它不能預防禽流感病毒感染，但可以降低禽流感病毒和更常見流感病毒同時感染的風險。

●有關H5N1流感疫苗接種計畫、國際禽流感疫情及相關防治措施，請參閱疾管署全球資訊網，或撥打國內免付費之民眾疫情通報及關懷專線1922，如話機無法撥打簡碼電話號碼，請改撥0800-001922防疫專線

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