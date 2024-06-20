小家庭式「全失智症」花蓮米崙日照中心開幕 長輩笑開懷

米崙日照中心的阿嬤開開心心的畫圖，看到客人來訪露出高興表情。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮第一家專門為失智者設立的日照中心「米崙日照中心」今天開幕，年滿50歲以上失智者就可加入，開放式的小客廳內失智長輩作運動、泡咖啡或畫畫、還有小庭院可實施園藝治療！

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，花蓮縣31萬人口如按照人口比例換算，約有4500名失智的確診長輩，目前透過長照2.0服務的個管照服員、村里長通報及轉介，目前花蓮縣失智確診率是全國最高，目前花蓮縣13鄉鎮有377個日照據點，其中有18所日照中心，第19所米崙日照中心今開幕。

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米崙日照中心內的失智長輩，在開放式小客廳內上課、學習泡咖啡、品嘗咖啡。（記者花孟璟攝）

米崙日照中心是士林靈糧堂自行向台肥公司租花蓮市順興路18號土地、自費興建一層樓平房，寬敞空間設置多個開放式小客廳，讓參加長輩分組活動，有小家庭一樣的溫馨感，由照服員、老師帶長輩學習泡咖啡、品嘗咖啡，現場照服員說，有長輩剛來時臉上全無表情，也容易發脾氣，但每天到日照中心上課、與大家互動，脾氣和行為也慢慢改善。

士林靈糧堂花東服務處長倪頌惠說，靈糧堂原本在吉安鄉山海觀大樓有一處日照中心，但0403地震後大樓變危樓，這次趁米崙日照中心開幕，原本收容的失智長輩都移到米崙上課，目前有35名長輩每週一到週五來到米崙中心「上學」，除了生活照顧、文康休閒課程、健康促進體操、中午餐點、服藥管理，也提供交通車接送，範圍包含北花蓮的新城鄉、花蓮市、吉安鄉等3鄉鎮。

倪頌惠說，米崙中心收容對象由於是針對失智症長者，因此包括認知課程、多元治療、園藝療癒治療乃至收容環境，都是針對失智症狀來設計，目的是促進長輩認知功能、穩定情緒並延緩退化，另可沐浴服務、以及3床的住宿喘息服務，費用依照一般戶、中低收入、低收入有不同收費補助標準，希望透過家庭化的生活環境，讓失智長輩有尊嚴的生活，洽詢電話03-8230880。

米崙日照中心內的小庭院可提供療癒的園藝治療，讓長輩天天照顧植物，看植物長大。（記者花孟璟攝）

新建的米崙日照中心是一層樓平房，空間寬敞方便長輩行動出入。（記者花孟璟攝）

靈糧堂米崙日照中心今天揭幕。（記者花孟璟攝）

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