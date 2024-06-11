健康網》「情人的眼淚」 雨來菇炒蛋簡單美味 鈣含量多過奶

醫師指出，葛仙米藻富含鎂、鐵、鈣、維生素A 、β-胡蘿蔔素、維生素B12等營養元素及膳食纖維，亦含藻膽蛋白與藻多醣等，鈣含量甚至多過於牛奶。（圖擷取自安欣瑜臉書「安欣瑜醫師」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相傳有道食材被稱作「情人的眼淚」，是恆春半島居民餐桌上的在地美食，究竟它是何方神聖？嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜指出，這道菜餚叫做雨來菇，正式名稱為「葛仙米藻」，不但有豐富維生素、礦物質、膳食纖維等，鈣含量更高過牛奶。也分享簡單料理「雨來菇炒蛋」作法，簡單5步驟就上手，營養滿點又方便。

安欣瑜在臉書專頁「安欣瑜醫師」發文分享，自己以前在花蓮生活時經常看到葛仙米藻這道菜餚，素有浪漫美名「情人的眼淚」。是一種陸生可食的藍綠藻，需要優質水源以及天然無汙染的環境才得以生長。富含鎂、鐵、鈣、維生素A 、β-胡蘿蔔素、維生素B12等營養元素及膳食纖維，亦含藻膽蛋白與藻多醣等，其中的鈣含量甚至多過於牛奶。

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簡單5步驟即上菜

安欣瑜提到，認真煮菜是她個人的紓壓好方法，不管發生甚麼事先吃飽再說，分享雨來菇炒蛋作法，提供民眾參考：

1.先將雨來菇用熱水燙過。

2.蛋炒半熟。

3.炒蔥白、蒜頭（敢吃辣的加入辣椒），炒香。

4.放入雨來菇、少量水、醬油。

5.加入蛋、蔥即完成。

貼文一出，引發不少網友共鳴，紛紛熱議留言：「雨來菇好吃～～之前去墾丁熱炒店點得到」、「這道真的超好吃！」、「真是勾起我小時候甜蜜的回憶了！.......」等。安欣瑜自己也表示：「感覺只有阿美族能取出如此浪漫的菜名。」

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