健康網》高富帥「弟弟」太敏感 藥物+訓練女友也大讚

醫師指出，如果龜頭太敏感，可以通過一些訓練方式來減緩症狀；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小華是個人人稱羨的高富帥。工作穩定還有個漂亮女友。不過小華一直有龜頭過度敏感的問題，親密行為時常因為太敏感提早射精、草草了事。為了解決缺憾，小華不但每天在家「自主訓練」，更是勤跑醫院接受藥物治療。皇天不負苦心人，終於取得好結果，讓女友也感到滿意。

泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文衛教指出，要解決龜頭敏感問題，可以通過一些訓練方式來減緩症狀，常見如下：

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●冠狀溝旋轉法：冠狀溝位於男性陰莖龜頭下緣，是相當敏感的部位，當冠狀溝過於敏感時可能導致不適或早洩。以食指及拇指握成圓形的方式搭配潤滑液，來回旋轉按摩冠狀溝10到20次，每日進行3到5回合，一旦有想射精的感覺可以立即停止動作，稍作休息後再繼續進行訓練，有助於降低冠狀溝的敏感度。

●陰莖搓揉法：以雙手搭配潤滑液，整體速度放慢，由陰莖根部來回搓揉上龜頭處，再由上搓向至陰莖根部。與自慰追求快感不同，這個方法是藉由多次、循序地。

●延遲射精法：在自慰或性行為的過程中，一旦有想射精的感覺可以立即停止動作，等待想射精的感受消停以後再繼續原先的動作。如此反覆練習後，即可以逐漸延長射精時間。這個方法不是直接降低龜頭的敏感度，但是也可以搭配上面兩種手法來練習。

加厚型保險套嘛有效

如果訓練效果有限，還有哪些方式可以治療嗎？陳忠佐表示，臨床上，治療龜頭敏感可以使用口服藥物或是局部麻醉噴霧劑，都能達到不錯的效果。這些產品需要在性交前使用，藉以效降低龜頭敏感度，延長射精的時間。如果對於使用藥物有疑慮，也可以使用加厚型保險套，除了在性交時提供保護，還能額外降低龜頭的敏感度。

若想要一勞永逸，陳忠佐建議，可以選擇龜頭注射異體真皮粉療程，通過專用注射針注射到龜頭內部，藉此降低龜頭的敏感度。雖然聽起來有點痛，但手術相對安全、副作用也很少，待真皮粉與龜頭組織結合後，幾乎可以半永久的有效。施打異體真皮粉還能夠同步改善龜頭的體積和粗度，達到增大效果，是一項一舉二得的治療方式。

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