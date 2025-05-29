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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情恐超過去年同期高點 衛福部：估6月底達高峰

2025/05/29 13:20

衛福部表示，近期COVID-19疫情快速上升，本土變異株以NB.1.8.1為主，預估此波疫情將於6月底至7月初達高峰。（資料照）

衛福部表示，近期COVID-19疫情快速上升，本土變異株以NB.1.8.1為主，預估此波疫情將於6月底至7月初達高峰。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院長卓榮泰今（29）日在院會聽取衛福部「新冠疫情現況及因應作為」報告，衛福部表示，近期COVID-19疫情快速上升，本土變異株以NB.1.8.1為多，與中國、香港、越南、新加坡等鄰近國家主流變異株相同，預估此波疫情將於6月底至7月初達高峰，且可能超過去年夏季疫情高點。

衛福部說明，新冠病毒變異快速，目前新的變異株有較高的傳播力及免疫逃脫能力；另距前次疫情高峰至今已近1年，當時民眾因自然感染產生的免疫保護力也已衰退，均導致近期疫情快速上升。

疾管署副署長羅一鈞表示，快篩試劑預估至8月初需求總量為347萬劑，廠商規劃生產總量為831萬劑，將依最新疫情狀況及需求量，請業者配合彈性提高供貨量能；至於疫苗累計接種215.7萬人次、庫存莫德納312.8萬劑。

在抗毒藥物方面，羅一鈞說，瑞德西韋庫存量20.4萬劑，存量充裕，口服抗病毒藥物包括倍拉維庫存45.8萬人份，莫納皮拉韋庫存9905人份，均有開口合約視疫情情況適時辦理採購。而近期急診就診人次及待床人數略為升高，ICU空床數亦略為升高，推估急重症量能尚屬足夠，將加強醫院院內調床機制及急重症轉診、分流。

行政院長卓榮泰在院會中表示，端午節連續假期，預計有許多國人會結伴出遊與返鄉團圓，請衛福部持續加強宣導，並鼓勵年滿6個月以上且未接種疫苗之國人、以及符合第2劑接種條件之高風險族群儘速完成接種。

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