男大生睪丸變大如芒果 竟是睪丸癌

朱朗軒指男生左側睪丸正常像荔枝大小，右側罹睪丸癌有9公分大如芒果大。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名20歲男大生去年發現右側睪丸逐漸變大，不痛不癢，直到睪丸大到9公分如芒果，走路卡卡才被發家人發現帶去就醫，竟是罹患睪丸癌，幸好癌細胞未轉移，緊急摘除睪丸並做預防性化療，恢復良好。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，男大生左側睪丸正常約3公分，右側睪丸直徑約9公分，如芒果大小，體積是正常睪丸的20幾倍大，睪丸癌指數都超標數千倍，甚至是8000倍，推論是睪丸癌，摘除睪丸後送驗檢查，證實是罹患好發於青少年的精細胞與非精細胞混合型的睪丸癌，術後也進行預防化療，目前還有完好的左側睪丸，生育功能正常。

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朱朗軒指男生右睪丸罹睪丸癌有9公分大，是正常睪丸體積的20多倍大。（記者蔡淑媛攝）

朱朗軒表示，睪丸癌發生率為10萬分之1，好發於40歲以下，尤其是青少年，他提醒，睪丸癌會讓睪丸變大，但不痛不癢，容易讓人輕忽，曾有病人咳血就醫時已經癌細胞轉移到肺部，也有病人出現背痛時才發現轉移到骨頭，這名男大生雖然睪丸癌很大，但癌細胞沒有轉移，很是幸運，提醒睪丸異常變大就要盡速就醫，避免錯過黃金治療期。

朱朗軒說，常見睪丸變大原因包括急性副睪丸炎，睪丸會在2、3天內變很大，出現紅腫熱痛，會發燒、發炎，經抗生素治療後2、3週會慢慢變小，其次是陰囊水腫，是睪丸旁鞘膜膜積水，睪丸會慢慢變大，再來是睪丸癌。

睪丸最主要的功能是製造精子，是男性的生殖器官，朱郎軒說，每個男性有兩顆睪丸，即使切除一顆睪丸，只要另一顆睪丸是正常的，就不會影響生育功能。

朱郎軒指男大生右側睪丸患睪丸癌，幸好癌細胞未轉移，緊急摘除睪丸並做預防性化療，恢復良好。（記者蔡淑媛攝）

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