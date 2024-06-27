雲林13鄉公告西醫資源不足地區 縣府首先啟動7鄉專科遠距會診

雲林縣政府7月起啟動「智慧繁星雲林新醫療計畫」，首先有7鄉衛生所舉辦眼科、皮膚科遠距醫療照護。 （記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕根據衛福部健保署今（2024）年5月統計，全國每萬人口執業醫師人數為23.24人，而雲林縣為14.2人低於全國平均，更公告雲林縣西醫資源不足地區有13鄉，為改善縣內偏鄉醫療資源不足、不均問題，雲林縣政府7月起啟動智慧繁星雲林新醫療計畫，首先針對7鄉衛生所舉辦眼科、皮膚科遠距醫療照護，提供偏鄉更多元及高品質的服務。

縣府衛生局指出，衛福部今年5月統計，雲林縣每萬人口執業醫師人數為14.2人，其中斗六市為36.5人，高於全國平均。至於最少者則是大埤鄉，每萬人口執業醫師人數僅有1.1人，顯示出縣內醫療資源不均且不足問題，甚至有13鄉被公告為「西醫醫療資源不足地區」。

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為改善偏鄉醫療資源問題，縣府自籌1300萬元經費，7月起啟動「智慧繁星雲林新醫療計畫」，先在崙背、四湖、水林、林內、古坑、台西及口湖7鄉衛生所辦理眼科、皮膚科遠距醫療照護服務。

衛生局長曾春美表示，除了縣內醫院外，還有3家外縣市醫學中心支援會診。皮膚科由台中榮總、彰基、台大雲林分院及雲林長庚服務，眼科則是台中榮總、虎尾若瑟、中國附醫、雲基、北媽醫院、雲林長庚服務。此外成大斗六分院也提供衛生所兒童會診服務。

曾春美強調，會診時由衛生所醫師操作遠距醫療器材，就可以同步將病況交給醫院醫師會診，便能快速對症下藥。不論哪一鄉鎮，只要民眾有需求，就可以打電話向服務的衛生所預約，就能享有最好的醫療照護。

今（27）衛生局舉辦啟動記者會，雲林縣長張麗善、各家合作醫院及多位地方民代等出席，見證雲林偏鄉醫療資源再往前一步。張麗善表示，感謝各家醫院支援遠距專科會診，更增進鄉親在地就醫可近性，提供民眾更多元且高品質的醫療服務。

雲林縣政府7月起啟動「智慧繁星雲林新醫療計畫」，首先有7鄉衛生所舉辦眼科、皮膚科遠距醫療照護。 （記者李文德攝）

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