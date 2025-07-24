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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長輩老是喘不過氣 醫：找出病因為上策

2025/07/24 13:03

醫師指出，高齡者呼吸困難背後原因繁多，可能涉及心臟衰竭、肺部疾病、貧血、甚至僅是關節退化與全身老化所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，高齡者呼吸困難背後原因繁多，可能涉及心臟衰竭、肺部疾病、貧血、甚至僅是關節退化與全身老化所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少老年人時常感到「喘不過氣來」，卻在看診時遲遲無法得到明確診斷。對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，高齡者呼吸困難背後原因繁多，可能涉及心臟衰竭、肺部疾病、貧血、甚至僅是關節退化與全身老化。由於症狀複雜交錯，也讓診斷與治療充滿挑戰。提醒民眾留意除了「喘」之外的其他徵兆，才能協助醫師更快找出病因。

劉中平指出，高齡者的呼吸喘有太多原因，一般氣喘是比較好發於兒童青少年，老人家比較常見的是「慢性阻塞性肺疾病」，但這個名詞又長又難念，所以醫生比較難以跟大家講解。不少高齡者的呼吸困難是因為關節退化和全身衰老，造成行動變緩和費力，這常常是醫師束手無策的地方，造成治療的瓶頸。不過醫師們還是會盡量尋找能夠矯正的病因，例如心臟相關疾病，如果增加心臟冠狀動脈的循環，可以改善心臟缺氧情況，自然可以提升患者的行動力。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」分享，高齡者的呼吸喘常見的原因有：
●心臟衰竭（冠心病、瓣膜退化、心律不整）。
●肺臟疾病（慢性阻塞性肺疾病、纖維化、氣喘）。
●貧血、關節退化、全身衰老等。

劉中平表提到，如果真的有呼吸道緊縮的慢性阻塞性肺疾病或是氣喘的情況，使用氣管擴張劑就會有改善的機會。如果是臨時的情況，例如肺部感染、心律不整、腸胃出血等，醫生協助治療這些急性的病症之後，患者的呼吸急促也會明顯的進步。

劉中平補充，高齡者的呼吸喘常常是多病因的，治療與診斷的困難度，大家可以幫忙注意有什麼除了呼吸喘以外的症狀，例如貧血可能會有頭暈的症狀、心律不整會有心臟加速或是忽快忽慢的情況，來幫忙醫師盡快釐清病情。

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