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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

55歲男因吞嚥困難到醫院健檢 竟發現罹患食道癌與肺腺癌

2025/07/29 09:59

豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇提醒民眾，食道癌與肺癌多與抽菸、飲酒等生活習慣密切相關。（豐原醫院提供）

豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇提醒民眾，食道癌與肺癌多與抽菸、飲酒等生活習慣密切相關。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名55歲林姓男子因吞嚥困難，前往衛生福利部豐原醫院健檢，結果發現同時罹患食道癌與肺腺癌兩種原發性癌症，經醫療團隊採取分階段、跨科整合治療方式，3個月成功切除雙癌，重拾健康生活。

豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇指出，林男因感覺「吞嚥不順、胸口卡卡」，主動安排健康檢查，透過內視鏡及電腦斷層掃描，發現食道中下段有腫瘤，同時右肺中葉也有結節，經病理切片確認為兩種不同癌症類型，為兩個原發腫瘤，而非食道癌轉移至肺部。

豐原醫院醫療團隊隨即採取分階段、跨科整合的治療方式，先以胸腔鏡進行微創肺葉楔狀切除手術，成功移除肺腺癌病灶，且無淋巴轉移，隨後進行食道前導性化學放射治療，再進行切除食道與重建胃管手術，全程採內視鏡微創方式，僅留下數個約1公分的小傷口，大幅降低患者身體負擔，並提升生活品質與治癒機率。

林男表示，平時有抽菸、飲酒習慣，起初僅以為是一般喉嚨痛，未料竟被診斷出2種癌症，十分感謝醫療團隊即時介入及專業治療，讓他能夠快速恢復，也呼籲民眾不要輕忽身體警訊，定期健康檢查才是遠離重大疾病的關鍵。

根據衛生福利部「111年癌症登記報告」顯示，肺癌已連續2年高居癌症發生率首位；「112年國人死因統計結果」顯示，食道癌則是男性10大癌症死因排名的第5位，蕭凱宇提醒民眾，食道癌與肺癌多與抽菸、飲酒等生活習慣密切相關，有高風險因子者應提高警覺，及早檢查才能掌握治療先機。

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