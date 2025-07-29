膝蓋半月軟骨不見蹤跡 異體移植穩定膝關節功能

台北慈濟醫院骨科醫師林坤輝表示，當半月軟骨受到傷害，輕則有行走不適，嚴重可能因股骨與脛骨過度磨損導致骨刺。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕41歲許女士曾因左側膝蓋外傷接受外科手術，但3個月前卻開始出現走路疼痛等情形，嚴重影響生活品質，到骨科門診求治，經過理學檢查、核磁造影檢查發現其前十字韌帶斷裂，而內側半月軟骨卻不見蹤跡，懷疑是前次手術預後不佳導致碎裂，醫師執行「前十字韌帶重建及半月軟骨移植手術」，術後5天許女士平安出院，目前定期復健中。

台北慈濟醫院骨科醫師林坤輝說，半月軟骨（俗稱半月板）是膝關節的軟骨構造，位於大腿股骨及小腿脛骨之間，膝蓋內側及外側各有1片，可以達到緩衝及穩定膝關節的作用，半月軟骨受損一般可分為兩種類型，一種是外力撞擊導致破裂，常見於從事籃球、跆拳道等激烈運動者或車禍受傷者；另一種為退化性的磨損問題，常見於高齡、肥胖、從事粗重工作者。

請繼續往下閱讀...

當半月軟骨受到傷害，輕則有行走不適、蹲跪困難等情形，嚴重可能因股骨與脛骨過度磨損導致骨刺，甚至需要進行膝關節置換，對生活品質的影響甚深，則半月板損傷約占所有膝關節損傷至20％，但需要接受移植的情況並不常見，只有其中0.5％-1％的病人最終需要接受半月軟骨移植手術。

一般而言，醫師可透過病人主訴、理學檢查以及核磁造影確認患處情形，治療方式通常根據受傷的型態、位置、嚴重程度來選擇，若破裂情形尚可修復，可運用縫合方式，保留半月軟骨的完整結構；若無法修復，則可利用關節鏡，將鬆動、碎裂嚴重的半月軟骨碎片清除，避免碎片卡在關節間導致腫脹發炎；但若是半月軟骨有明顯缺失或已經近乎全部切除，異體移植為最佳選擇，目前仍以骨骼捐贈者的半月軟骨為主。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法