失智症前驅期 多有憂鬱、腦傷、酒癮

▲國外研究發現，接受失智症診斷5年前，憂鬱症佔一定比例，但其關連性需進一步研究；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／高靜玲

「醫師，我的媽媽最近一直不想出門到社區參與原本會從事的活動，嘴巴也常常在唸身體都沒有用了，一切都完了…」

「醫師，我的爸爸這陣子一直說鄰居要侵占家裡的土地，常常都跑去理論甚至要出手打對方，搞得鄰居報警要告他…」

請繼續往下閱讀...

診間內擔憂的子女帶著長輩前來，詢問著有關精神方面的議題。老年期初次呈現憂鬱及妄想的個案，在治療追蹤後，常常發現個案不僅有困擾生活的精神議題，冰山之下，大腦的認知功能也有退化的情形。

隨著平均餘命的增加，我國65歲以上老年人口占總人口比率在107年3月底達到14.05%，也就是說，每7個人中，就有1個是老人，台灣邁入「高齡社會」。根據國民健康署的指引，民眾對於失智症的預防的觀念，除了積極在生活中增加大腦保護因子（趨吉），例如：多動腦、多運動、均衡飲食、多社會互動、維持健康體重，同時還需要減少危險因子（避凶），例如：預防三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、避免頭部外傷、不抽菸、遠離憂鬱。

然而，在失智症正式診斷前5年抑或失智症前驅期，大腦又會產生怎樣精神表現呢？

芬蘭、美國陸續針對患者研究

根據芬蘭在2005–2011年進行全國世代性研究，70,718位診斷有阿茲海默失智症個案中，有2222（大約3%）位個案接受失智症診斷5年前有精神科疾患，其中最大宗是憂鬱症，其次為妄想症或其他精神病、焦慮症等。

美國在2005–2019年也針對17,592位失智症個案進行全國世代性研究，發現精神疾患和物質濫用中，憂鬱、腦傷、酒癮在失智症的前驅期也佔有一定比率。

究竟是原有的精神疾患造成失智症的風險增加？或是失智症的前驅症狀也會以精神狀況來表現？這就有待更精細的研究來釐清了，在精神科的臨床工作中，前述的情況也是極富挑戰性，除了治療還需要結合長照，效果才會更好。

（作者為衛生福利部草屯療養院醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法