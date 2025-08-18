自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》愛吃大型魚小心重金屬！ 醫曝6招助排汞

2025/08/18 19:35

科博特診所院長劉博仁表示，據美國最新監測報告等資料指出，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚，如大目鮪、鯊魚等，汞含量高；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁表示，據美國最新監測報告等資料指出，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚，如大目鮪、鯊魚等，汞含量高；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕諸多健康相關資訊均指出，魚肉為優質蛋白，攝取有益，但其實並非每種魚類都帶來正面助益。科博特診所院長劉博仁表示，據美國FDA與EPA最新監測報告與全球數據集指出，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚汞含量最高，日常可透過攝取含硫食物、海藻類、高抗氧化水果、含硒食物、膳食纖維、流汗與補水等方式，協助汞的代謝與排出。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，曾有1位喜歡吃鮪魚與鯊魚的女性患者檢測血液中汞（Mercury）與鉛（Lead）等重金屬濃度時，被發現汞濃度高於安全標準。

汞暴露影響人體4大器官系統

劉博仁指出，慢性汞暴露經常來自飲食，尤其是大型掠食魚、牙科汞合金以及環境污染。主要影響器官，包括：

神經系統：手抖、記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩、視聽覺障礙。

腎臟：腎功能下降、蛋白尿。

免疫系統：免疫力下降、自體免疫疾病風險增加。

心血管系統：高血壓、心血管疾病風險上升。

孕婦與胎兒：影響胎兒腦部與神經發育，可能造成智力與動作障礙。

鯊魚、旗魚、大目鮪含汞量高

至於哪些魚類含汞量高？劉博仁說，根據美國FDA與EPA最新監測報告（2023）以及全球研究數據集，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚，汞含量最高，例如：

非常高汞（>0.9ppm）：劍魚（Swordfish）、鯊魚（Shark）、旗魚（Marlin）、方頭魚（Tilefish，油魚，長得像鱈魚）、馬鮫魚（King mackerel）。

高汞（0.3-0.9ppm）：大目鮪、黃鰭鮪、長鰭鮪、智利海鱸（Chilean sea bass）。

低汞（<0.1ppm）：鮭魚、秋刀魚、鯖花魚、鱈魚、鯡魚、沙丁魚、吳郭魚。

4大食材+流汗補水助排汞

劉博仁說明，如果沒有急性中毒，日常生活可透過攝取含硫食物等6種方式，幫助汞的代謝與排出：

1.含硫食物：如大蒜、洋蔥、韭菜、西蘭花、抱子甘藍等，可促進谷胱甘肽生成，結合汞排出。

科博特診所院長劉博仁說，偶爾吃高汞魚問題不大，長期且大量食用就有中毒風險。日常可攝取含硫食物如洋蔥等，幫助汞的代謝與排出；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁說，偶爾吃高汞魚問題不大，長期且大量食用就有中毒風險。日常可攝取含硫食物如洋蔥等，幫助汞的代謝與排出；示意圖。（圖取自freepik）

2.海藻類：如小球藻、螺旋藻等，可與重金屬結合，促進糞便排出。

3.高抗氧化水果：如莓果、奇異果、柑橘等，減少汞的氧化損害。

4.含硒食物：如巴西堅果、沙丁魚、雞蛋等，與汞形成無毒化合物（HgSe）。

5.膳食纖維：如燕麥、豆類、地瓜、深綠蔬菜等，減少腸肝循環中的汞再吸收。

6.流汗與補水：運動、桑拿可加速部分汞從汗液與尿液排出。

劉博仁進一步指出，醫療上可透過藥物螯合劑、功能醫學策略補充營養素協助排汞；並強調偶爾吃高汞魚問題不大，但長期、大量食用就有中毒風險。此外，孕婦、哺乳婦女與兒童應避免高汞魚類；若有長期疲勞、手腳麻木、注意力下降、記憶力變差等情況，加上喜歡吃大型魚類，建議應檢查血中重金屬。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中