健康網》愛吃大型魚小心重金屬！ 醫曝6招助排汞

科博特診所院長劉博仁表示，據美國最新監測報告等資料指出，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚，如大目鮪、鯊魚等，汞含量高；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕諸多健康相關資訊均指出，魚肉為優質蛋白，攝取有益，但其實並非每種魚類都帶來正面助益。科博特診所院長劉博仁表示，據美國FDA與EPA最新監測報告與全球數據集指出，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚汞含量最高，日常可透過攝取含硫食物、海藻類、高抗氧化水果、含硒食物、膳食纖維、流汗與補水等方式，協助汞的代謝與排出。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，曾有1位喜歡吃鮪魚與鯊魚的女性患者檢測血液中汞（Mercury）與鉛（Lead）等重金屬濃度時，被發現汞濃度高於安全標準。

汞暴露影響人體4大器官系統

劉博仁指出，慢性汞暴露經常來自飲食，尤其是大型掠食魚、牙科汞合金以及環境污染。主要影響器官，包括：

•神經系統：手抖、記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩、視聽覺障礙。

•腎臟：腎功能下降、蛋白尿。

•免疫系統：免疫力下降、自體免疫疾病風險增加。

•心血管系統：高血壓、心血管疾病風險上升。

•孕婦與胎兒：影響胎兒腦部與神經發育，可能造成智力與動作障礙。

鯊魚、旗魚、大目鮪含汞量高

至於哪些魚類含汞量高？劉博仁說，根據美國FDA與EPA最新監測報告（2023）以及全球研究數據集，大型、壽命長、位於食物鏈頂端的掠食魚，汞含量最高，例如：

●非常高汞（>0.9ppm）：劍魚（Swordfish）、鯊魚（Shark）、旗魚（Marlin）、方頭魚（Tilefish，油魚，長得像鱈魚）、馬鮫魚（King mackerel）。

●高汞（0.3-0.9ppm）：大目鮪、黃鰭鮪、長鰭鮪、智利海鱸（Chilean sea bass）。

●低汞（<0.1ppm）：鮭魚、秋刀魚、鯖花魚、鱈魚、鯡魚、沙丁魚、吳郭魚。

4大食材+流汗補水助排汞

劉博仁說明，如果沒有急性中毒，日常生活可透過攝取含硫食物等6種方式，幫助汞的代謝與排出：

1.含硫食物：如大蒜、洋蔥、韭菜、西蘭花、抱子甘藍等，可促進谷胱甘肽生成，結合汞排出。

科博特診所院長劉博仁說，偶爾吃高汞魚問題不大，長期且大量食用就有中毒風險。日常可攝取含硫食物如洋蔥等，幫助汞的代謝與排出；示意圖。（圖取自freepik）

2.海藻類：如小球藻、螺旋藻等，可與重金屬結合，促進糞便排出。

3.高抗氧化水果：如莓果、奇異果、柑橘等，減少汞的氧化損害。

4.含硒食物：如巴西堅果、沙丁魚、雞蛋等，與汞形成無毒化合物（HgSe）。

5.膳食纖維：如燕麥、豆類、地瓜、深綠蔬菜等，減少腸肝循環中的汞再吸收。

6.流汗與補水：運動、桑拿可加速部分汞從汗液與尿液排出。

劉博仁進一步指出，醫療上可透過藥物螯合劑、功能醫學策略補充營養素協助排汞；並強調偶爾吃高汞魚問題不大，但長期、大量食用就有中毒風險。此外，孕婦、哺乳婦女與兒童應避免高汞魚類；若有長期疲勞、手腳麻木、注意力下降、記憶力變差等情況，加上喜歡吃大型魚類，建議應檢查血中重金屬。

