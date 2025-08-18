自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》名律師李怡貞父急診驚險 醫警：血氧90以下超危險

2025/08/18 17:33

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，血氧過低常見的症狀就是，昏昏欲睡，喘不到氣，一旦造成人體迅速失去功能，恐有死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，血氧過低常見的症狀就是，昏昏欲睡，喘不到氣，一旦造成人體迅速失去功能，恐有死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名律師李怡貞歷經了半夜急送喘不過氣的父親急診，她再於臉書貼文提到「爸爸血氧降到70，是超級危險、千鈞一髮的事」，目前父親的情況穩定，她感謝醫護用心。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，血氧過低常見的症狀就是，昏昏欲睡、精神不集中、頭昏、覺得呼吸很喘，及喘不到氣幾乎要呼吸停止等狀況，都要提高警覺。一旦氧氣濃度的儀器測得血氧濃度90以下，必須立刻就醫。

知名律師李怡貞這2天因父親生病，在父親病情穩定後於臉書發文，感謝醫護人員。她先前透露，父親日前晚間還能和家人一起吃飯聊天，未料3小時後出意外，所幸三姐弟都剛好在家，合力將父親送至彰化醫院救治。送醫後，李父血氧原本剩70多，後來回穩到93，目前病情穩定。於是，她再於臉書貼文「請多關心自己身邊的親人、到急診室請直接尊重醫生專業」。

到底什麼是血氧？心臟內科醫師劉中平表示，血中的氧氣提供我們身體的生理需求，人體從細胞到器官，隨時隨地都需要氧氣，沒有氧氣的話，身體功能就會停止，甚至造成死亡。每分每秒血中的氧氣都會有經過肺臟，且血液循環到全身，所以血中氧氣是人最重要的生命的重要基礎，一旦氧氣不足的話，會造成人迅速的失去功能、昏迷，或是造成死亡的危險。

劉中平說明，一般人血氧過低的話，最常見的症狀就是，昏昏欲睡、精神不集中、頭昏，或是覺得呼吸很喘，喘不到氣，幾乎要呼吸停止的狀況。一般人疲勞累的時候，也可能會有昏昏欲睡、打瞌睡的感覺，那麼應該辨別呢？年輕人的話，如果昏昏欲睡，其實大部分不是血氧過低，而是需要睡眠，或是所在的空間環境門窗關太緊，沒有更換到新的氧氣。

劉中平接著說，如果你覺得頭有點昏昏，想睡覺，起來走一走路，把窗戶打開呼吸外面新鮮空氣，如果這樣就好的話，那表示並不是真的血氧不足，只是疲勞。我們人體在活動的時候需要更多的氧氣供應，一旦發現一活動的時候，更喘、越越動越呼不到氣，而且手腳無力，那可能真的就是氧氣不足，血氧過低的徵兆。甚至如果覺得呼吸不到氣，或是一直想大力呼吸，或是呼吸速度增快，覺得好像要死掉的感覺，代表血氧嚴重不足，必須趕快就醫。

血氧不足有可能造成哪些疾病

劉中平分析，心肺是最常見的因缺氧而產生疾病情況，血氧不足可能會連結到最重要的2個疾病如下：

●肺臟的疾病

包括氣喘、慢性阻塞性肺疾病、肺炎，像新冠肺炎，很多人到後來是因為肺部受到嚴重的破壞，痰液累積，造成病人的氧氣不足。

●心臟疾病

氧氣需要經過心臟輸送到全身，一旦心臟功能不良的時候，也會造成缺氧的情況，最典型的就是心臟衰竭，心臟衰竭使得整個心臟功能不良，氧氣無法好好供應。

劉中平提醒，民眾的家中可能有特定使用的手指氧氣濃度的儀器，或者有些手錶有測氧氣的功能，因為人體的皮膚的厚薄，或是循環的問題，經由這些儀器測得的血氧數值在98到100，如果沒有症狀，可以視同正常。如果民眾測量時，有比較喘，或是無力的話，當測得95以下可能要找醫生諮詢。一旦量起來的氧氣濃度在90以下，建議要立刻就醫。

