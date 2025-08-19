健康網》芝麻油降血糖、打擊脂肪肝 研究揭「冷用」最好

研究指出，芝麻油能有效降低血糖、改善胰島素效率，具有預防糖尿病之潛力；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康影響力超乎想像！基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘引述1篇國外研究指出，芝麻油對於控制血糖有良好的表現，且「冷用」比油煎、油炸來得好，也就是淋在沙拉上、拌在主餐裡、加在煮好的菜餚上，較不容易破壞芝麻素與維生素E。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘胃腸肝膽科醫師」發文分享，近期1項發表於《BMCNutrition》的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性進行臨床隨機試驗，把她們分成2組，每天各吃30公克芝麻油與葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。

請繼續往下閱讀...

結果發現，2組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。數值包括：

1.空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2mg/dL，葵花油組僅下降4.3mg/dL。

2.空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2µIU/mL，葵花油組只降0.5µIU/mL。

3.胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.3。

4.胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2。

依照研究結果推論，芝麻油不只是「減重時的佐料」，它更能有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島β細胞功能，對延緩、甚至預防糖尿病都有潛力。

芝麻油降血糖3途徑

錢政弘說，雖然橄欖油、芥花油、亞麻籽油也對健康有益處，但多項研究指出，芝麻油在「血糖控制」表現特別突出，能透過以下3大途徑幫助穩定血糖：

●代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。

●荷爾蒙途徑：MUFA可刺激GLP-1（升糖素樣肽-1）分泌，促進胰島素釋放並增強β細胞功能。

●抗氧化途徑：芝麻素、維生素E等抗氧化物能清除自由基，保護β細胞並促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。

錢政弘提醒，該研究是要求受試者把油「冷用」，而不是拿去煎、炸。像是淋在沙拉上、拌在飯或麵裡、加在煮好的菜餚上，這樣做能避免高溫破壞芝麻油裡的芝麻素、維生素E等營養，健康效果加倍。

最後，他表示，對於有脂肪肝的人來說，適量攝取芝麻或芝麻油是有益的。芝麻富含維生素E，有助於改善肝臟發炎、減少肝細胞受損；同時還含有多種木酚素，例如芝麻素、芝麻林和芝麻酚，不僅能抗氧化，還能幫助穩定血糖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法