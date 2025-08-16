健康網》扁嫂吳淑珍姿勢性低血壓 醫：快找出規則性調藥

扁嫂吳淑珍日前因姿勢性低血壓休克搶救。新光醫院心臟內科醫師洪惠風提醒，有此類症狀的病患，一定要勤量血壓抓出規律性調藥。（取自陳致中臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕扁嫂吳淑珍長期有姿勢性低血壓的困擾，15日送醫搶救回來，兒子陳致中於臉書上發文，「目前昏迷指數8，尚未完全脫離險境。」新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，血壓起伏很大時，最重要的，是找出它的規則來。

洪惠風於臉書發文指出，引起姿勢性低血壓的原因很多，包括藥物（譬如有些攝護腺用藥）、脫水、靜脈回流異常、自律神經失調、心輸出異常、反應不佳等。他在臨床上有一位患者常被忽高忽低的血壓困擾，幾年來靠著家用血壓計，也得到答案。

洪惠風回憶，這位病人那時血壓忽高忽低，收縮壓一下200多，一下90幾，他請病人回家測量不同姿勢的血壓，結果躺著血壓170-180，站起來剩下110-120，是很典型而嚴重的姿勢性低血壓，當站太久時，血壓降低，腦部循環不足就會昏倒。

洪惠風說，當病患站立時，有500-1000cc的血液會留在下肢跟內臟，但人體瞬間交感神經（油門神經）啟動，血管收縮、靜脈回流增加、心輸出量升高，維持住站立的血壓；當心臟、血管、自律神經中任何一個系統出了狀況，就會造成姿勢性低血壓。

這類病患被要求要勤量血壓，抓出自己的規律性，洪惠風表示，還發現有人非姿勢性，而是餐後血壓下降20/10mmHg以上，這種狀況，叫做「飯後低血壓」，這種飯後低血壓，也不一定每次飯後都會發生，跟食物種類、數量都有些關係。

此外，發生姿勢性（或飯後）低血壓時，洪惠風說，除了要找出原因（如藥物、貧血、甲狀腺低下、可體松不足、水分不夠、靜脈功能異常、自律神經障礙）外，往往需要減少血壓藥物的劑量、避免脫水、少量多餐、減少碳水化合物的攝取、睡覺時頭抬高6英吋（15公分）、穿彈性襪。

洪惠風叮嚀，血壓起伏很大時，最重要的，是找出它的規則來，看血壓是跟姿勢？食物？鹽分？止痛藥？情緒？睡眠？氣溫？日夜？週末？壓力？病患中的哪些因素相關，找到了，處理了，也許血壓的起伏就不會像高速公路上忽快忽慢的車速一樣危險了。

