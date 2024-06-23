健康網》小便總是滴滴答答 醫教5招防攝護腺肥大

醫師指出，長期憋尿容易造成膀胱發炎，當膀胱功能變差時，就容易出現排尿的問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也有這種尿滴答滴答，甩不乾淨的困擾嗎？ 除了可能是膀胱無力之外，也有可能是攝護腺肥大所造成。高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝分享預防5招，包括：減壓生活及培養愉快身心、避免長時間固定同樣姿勢、杜絕憋尿及適當補充水分、多攝取含鋅及含茄紅素食物、及時尋求專業協助。

王建勝在臉書粉專「粗其致勝 泌尿科王建勝醫師｜高雄左營三民鳳山｜疝氣 包皮 攝護腺 結石 性功能專科」發文指出，隨著男性年紀的增加，攝護腺肥大的機率也跟著上升，當攝護腺肥大時容易出現各種泌尿道症狀，包含小便無力、排尿中斷、頻尿等狀況，是種年紀到了就有可能會遇到的疾病。

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●減壓生活，培養愉快身心：擁有好心情，百病不入侵壓力太大時，容易造成攝護腺緊繃，保持心情愉快避免壓力過大，也是保護攝護腺的重點。

●避免長時間固定同樣姿勢：長時間的久站、久蹲、久坐，除了容易讓肌肉筋膜緊繃之外，也會因為骨盆腔過度充血導致小便不適。建議每維持一個姿勢一小時，就要起身活動筋骨伸懶腰，放鬆身體。

●杜絕憋尿、適當補充水分：長期憋尿容易造成膀胱發炎，當膀胱功能變差時，就容易出現排尿的問題，雖然不會直接造成攝護腺肥大，卻可能使症狀惡化。適當補充水分、定時排尿，才能照顧好泌尿系統。

●多攝取含鋅、含茄紅素食物：研究指出每天攝取30毫克茄紅素，能夠縮小攝護腺肥大的病灶；除此之外多食用牡蠣、肉類、堅果等含鋅量高的食物，同樣對攝護腺保健有好的影響。

●及時尋求專業協助：最後一點特別重要，倘若真的有小便無力、難以解尿、頻尿的症狀，並且嚴重到影響日常生活，千萬別害羞，及時看診尋求醫生的幫助。

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