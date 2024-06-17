健康網》消暑聖品西瓜正當季！ 農糧署：「這部位」最甜

農糧署表示，由於西瓜尾較早開始生長，因此成熟度較高，也比較甜。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香甜又多汁的西瓜是夏季消暑聖品，不管單吃或製成果汁，都相當搶手，但你聽過「王梨頭 西瓜尾」？農糧署表示，這說明鳳梨和西瓜較甜部位，與果實生長的方向有關。由於西瓜尾較早開始生長，因此成熟度較高，也比較甜。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，4月至8月為國產西瓜盛產期，而在台灣西瓜可分為3種，包含紅肉大西瓜，長橢圓形，口感細膩；紅肉小西瓜，有圓球、長橢圓果形，口感爽脆多汁；黃肉大西瓜，有圓球、略橢圓果形，口感鬆、甜度高。

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為何黃肉西瓜又稱小玉？農糧署說明，因為黃肉西瓜早年從日本引進，因日文「玉」表示球形，故商販習慣以「玉」為單位，稱呼小型黃肉西瓜為「小玉」，並不是指特定的品種名稱。至於挑瓜疊瓜，則是指花蓮地區的大西瓜，經由鑑瓜師審查挑瓜後蓋章，由工人拋瓜、搬瓜，疊瓜師再將西瓜堆疊緊密貼合，放置卡車運送至市場。

紅肉 富含維生素A及茄紅素

至於黃肉、紅肉西瓜營養有何差別？農糧署表示，台灣常見的西瓜家族依果肉顏色可略分為紅黃兩類，紅肉西瓜口感多汁爽脆，肉質細緻，富含維生素A及茄紅素，部分品種茄紅素比番茄還高。常見品種有紅肉大西瓜（華寶）、紅肉小西瓜（黑美人、台農6號、甜美人）及黃皮小西瓜（黛安娜）等。

農糧署表示，紅肉富含維生素A及茄紅素；而黃肉含瓜胺酸及β-胡蘿蔔素。（圖取自photoAC）

黃肉 含瓜胺酸及β-胡蘿蔔素

農糧署說，黃肉西瓜口感較鬆、甜度較高，除富含較多瓜胺酸，橙色果肉更富含β-胡蘿蔔素。常見品種有黃肉或黃橙肉小西瓜（新蘭、甜佳人、金蘭），黃皮橙肉小西瓜（澎湖5號）。

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