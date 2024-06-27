暑假來了、新冠疫情升溫！中衛77週年慶口罩優惠補起來

CSD中衛正值77週年慶，推出年度品牌月活動，與「77乳加」聯名合作，推出CSD x 77 聯名款口罩。（中衛提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕新冠疫情捲土重來，7月暑假旅遊旺季，口罩需求大增。台灣醫材大廠CSD中衛正值77週年慶，推出年度品牌月活動，與「77乳加」聯名合作，推出「CSD x 77 聯名潮玩禮盒」，並祭出多重優惠，總價值150萬元。

7月期間，購買任2件中衛口罩或濕紙巾，即享77折優惠。活動首次線上及實體通路同步開跑，涵蓋momo、博客來、康是美、PChome等電商平台及康是美、屈臣氏、寶雅、日藥本舖等實體門市。購物滿額還有機會抽東京來回機票。

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中衛推出多款創意文創商品，包括搭配藍調格紋口罩及口罩造型的小廢包。（中衛提供）

購買中衛產品滿1177元，即可參加抽獎，贏取市價7000元的「緩慢民宿景觀雙人住宿券」，享受金瓜石或大鵬灣的靈魂之旅。此外，7月7日壽星可參加中衛FB粉絲團活動，有機會獲得精選生日禮。

中衛特別推出「CSD x 77 聯名潮玩禮盒」，內含五款聯名口罩及五條77乳加，限量1777盒，單筆消費滿1177元即送。今年還推出「漸層格紋」、「復古菱格」和「經典碰撞」三款藍調格紋口罩，售價399元。

此外，中衛推出多款創意文創商品，包括搭配藍調格紋口罩的商品售價457元及「迷你丹寧牛仔包」搭配3D口罩組合，售價577元，限量發售。7月30日國際友誼日將推出的「龜蜜口罩」，內含平面及3D立體口罩，售價299元。

CSD中衛表示，這次週年慶不僅有超值優惠，更有豐富的抽獎活動，防疫同時省荷包，現在正是購買中衛產品的時機！

7月30日國際友誼日，CSD中衛推出「龜蜜口罩」，取「閨蜜」諧音。（中衛提供）

新冠疫情疫情捲土重來，7月暑假正是旅遊旺季，口罩戴好戴滿、勤洗手並儘速施打疫苗都不能少。（中衛提供）

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