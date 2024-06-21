四肢出現骨質異常 2個月大男嬰染梅毒！

疾管署副署長曾淑慧指出，近年年輕族群感染梅毒、淋病個案數增加，民眾務必提高警覺。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕疾管署今（21日）公布今年第2例先天性梅毒確定病例，為2個月大男嬰，6月上旬高燒40度，並有四肢部分骨骼骨質異常，父母也都驗出梅毒陽性，3人都在治療中。疾管署副署長曾淑慧指出，近年年輕族群感染梅毒、淋病個案數增加，且女性增幅較大，民眾務必落實預防措施，並在發現異常時儘速就醫。

曾淑慧說明，今年第2例先天性梅毒確診個案為2個月大男嬰，6月上旬因高燒40度就醫，醫師檢查發現有皮膚紅疹、色素沉著，且X光檢查顯示四肢部分骨骼出現骨質異常，因此通報為疑似先天性梅毒，後經檢驗確診，父母抽血檢驗後也都是陽性，一家3口一起接受治療中。

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此外，曾淑慧指出，梅毒可通過透過胎盤傳染給胎兒，造成先天性梅毒，嚴重甚至會導致早產或新生兒死亡，故孕婦應在懷孕前期（妊娠12週）及後期（妊娠32週）產檢時接受梅毒篩檢，案母孕期第12週、第32週檢驗結果皆為陰性，推測是懷孕32週後至生產前的不安全性行為因而感染梅毒所致。

曾淑慧說，2016至2023年間，國內先天性梅毒個案數落在1到2例不等，僅2018年未有個案，但2023年的新增通報梅毒、淋病感染數，較2022年增加2%、3%，且雖女性感染數較少，增幅卻高於男性，梅毒、淋病分別達到21%、8%，「不安全性行為」是主要感染原因。

針對國內梅毒、淋病感染情況，曾淑慧進一步指出，15至24歲的年輕族群的梅毒、淋病感染數增幅最為明顯，分別達到19%、7%，而接下來進入暑假期間，梅毒、淋病又是經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病，雖可治癒，但無法終身免疫，只要有不安全的性行為，就可能感染，民眾務必提高警覺。

此外，曾淑慧指出，先天性梅毒的症狀包括體重不足、發燒、水疱、色素沈著斑、鼻腔黏膜斑疹、鼻骨和鼻軟骨受損致鼻根下塌、骨膜炎、骨髓炎、骨骼發育不良、關節腫大囊內積水、角膜混濁影響視力、齒列不整齒距寬、耳聾等，更嚴重者，可能導致死產或新生兒死亡。

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