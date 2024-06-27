健康網》健檢報告都是紅字怎麼辦？ 醫教4招防代謝症候群

醫師提醒，代謝症候群並非疾病，而是一種「疾病前期」狀態，若不重視，未來罹患慢性疾病的機會將大幅提高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不正常的飲食習慣、缺乏規律運動等不健康的生活型態，這時除了關心如何減重的問題外，同時也須要留意代謝症候群悄悄上身。醫師提醒，代謝症候群並非疾病，而是一種「疾病前期」狀態，若不重視，未來罹患慢性疾病的機會將大幅提高。因此想防治代謝症候群，建議多動少坐、三少一多的健康飲食、不菸少酒、定期健檢。

長安醫院醫師在臉書發文分享，一名40歲陳姓男子，平時缺乏運動、應酬不斷，拿著上個月的健檢報告至家醫科診間求診，報告上滿是紅字，血壓、血脂、血糖皆異常。經醫師診斷為代謝症候群，透過飲食改善與運動習慣的養成，6個月後，異常項目趨於正常，精神活力也大幅提升。

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5項中3項便符合診斷

醫師說明，根據台灣2007年定義，代謝症候群判定標準為「腹部肥胖」，男性腰圍≧90cm（35吋）、女性腰圍≧80cm（31吋）；「血壓偏高」，收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg；「空腹血糖偏高」，空腹血糖值≧100mg/dL；「空腹三酸甘油酯偏高」，≧150mg/dL；「高密度脂蛋白膽固醇偏低」，男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。以上5項組成因子，符合3項（含）以上異常，即可判定為代謝症候群 。

4撇步杜絕代謝症候群

●多動少坐，正向生活：避免久坐，建議每週150分鐘有氧運動，搭配阻力運動，增肌減脂。培養生活興趣，如唱歌、園藝、閱讀等，保持樂觀態度。

●三少一多的健康飲食：少鹽、少油、少糖及高纖飲食原則，避免加工食物。

​●不菸少酒：可諮詢戒菸門診，避免二手菸及過度飲酒。

●定期健檢：早期發現早期治療。國健署提供免費成人健康檢查，40歲以上每三年一次，65歲以上每年一次。

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