南投腸病毒就診上升22.5％ 勤洗手守護幼兒健康

南投縣衛生局宣導洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，預防腸病毒。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕依據衛生福利部疾病管制署統計資料指出，從6月17至6月23日，全國腸病毒門急診單週就診1萬8931次人次，累計重症人數4人，較前一週1萬7917人次上升約5.7%，南投縣腸病毒門急診單週就診則為549人次，較前一週448人次上升約22.5%，顯示腸病毒仍處於流行期，且嬰幼兒一旦感染易有重症發生，南投縣衛生局提醒民眾接觸嬰幼兒前應落實勤洗手好習慣，守護家中寶貝健康。

南投縣衛生局指出，腸病毒不分年齡層皆有可能感染，惟成人感染腸病毒後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而將腸病毒傳染給家中嬰幼兒，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒在感染腸病毒後的7天內，家長與照顧者要特別注意病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即再度前往就醫，避免錯過黃金治療期。

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衛生局強調，感染腸病毒症目前並沒有特效藥，只能採取退燒、止咳、打點滴等支持療法，惟可接種腸病毒71型疫苗，不過最根本預防腸病毒方法仍是勤洗手，酒精無法完全消滅腸病毒，洗手務必使用肥皂或洗手液，並謹記洗手575秘訣:即洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」、洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、完（腕）」，以及洗手5時機「用餐前、如廁後、擤鼻涕後、抱寶寶前、就醫前後」，培養良好衛生習慣，才能有效預防腸病毒。

腸病毒仍處於流行期，民眾應教導小朋友養成勤洗手好習慣。（南投縣衛生局提供）

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