免費配老花眼鏡 宜蘭42家敬老眼鏡行串聯

宜蘭縣府衛生局今天在三星老人福利協會辦理長者視力巡迴篩檢，免費提供驗光配鏡服務，吸引近百位長者前往配鏡。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣為設籍65歲、原住民籍55歲以上長者，免費配贈老花眼鏡邁入第6年，累計受惠2.8萬人，今年共計42家敬老眼鏡行串聯提供服務，衛生局也巡迴社區8場次辦理就地篩檢，2週後就能原地取件，深獲長者青睞，免去舟車勞頓往返一趟市區眼鏡行。

宜蘭42家提供免費驗光、配鏡服務的敬老眼鏡行，主要集中於宜蘭市、羅東鎮、五結鄉及蘇澳鎮，針對其餘鄉鎮市，衛生局採取各社區長照C據點及日間機構的串聯，由驗光人員直接進駐提供服務，今天在三星老人福利協會辦理巡迴篩檢，吸引近百位長者前往配鏡。

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宜縣衛生局統計，截至今（2024）年5月底已有685人配鏡，並連辦5場下鄉巡迴篩檢服務，預計還有3場次，下一站將前往冬山鄉永美社區，未搭上巡迴列車配鏡民眾也別擔心，可以到縣內合作的42家敬老眼鏡行配鏡，挑選敬老專區眼鏡免費，若超過度數或選配其他鏡片、鏡框者，另可補價差升級。

宜縣衛生局表示，感謝善心捐款及民間資源，讓設籍宜蘭65歲、原住民籍55歲以上長者，未接受過免費配鏡服務者，都能享有終生1次的配鏡服務，民眾前往敬老眼鏡行前，建議電話預約，並攜帶身分證正本前往，方便系統登錄查詢。

剛滿65歲的呂姓婦人說，過去一直沒有配老花眼鏡，字太小看不到就當作沒一回事，現在搭上免費驗光配鏡列車，才知道自己老花已有200多度，期待2週後拿到新眼鏡，解決視力模糊問題。

宜蘭縣提供長者免費配老花眼鏡，巡迴社區8場次辦理就地篩檢，2週後就能原地取件，深獲長者青睞，免去舟車勞頓往返一趟市區眼鏡行。（記者王峻祺攝）

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