失智症新藥將抵台！ 亞東醫院6/19打第一針

衛福部日前核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥，可清除腦中致病的類澱粉蛋白，讓延緩病程成為可能，兩款新藥6月陸續抵台後將進入臨床使用。（照片來源：shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕失智症已是超高齡社會的嚴峻挑戰，過去治療阿茲海默症僅能緩解症狀，無法逆轉退化進程，如今迎來重大突破。衛福部日前核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥，可清除腦中致病的類澱粉蛋白，讓延緩病程成為可能。兩款新藥6月陸續抵台，亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興今（10日）透露，新藥一抵台即投入臨床使用，該院預計於6月19日施打全台第一針。

美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款針劑都在今年取得食藥署許可證。「樂意保」每兩週注射一次，之後可延長為每月施打，研究顯示可延緩病程約26%；「欣智樂」每月施打一次，平均可延緩病情約35%，兩款藥物皆須在醫院施打，無法自行使用。

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新藥雖帶來曙光，但並非所有失智症患者都適用。甄瑞興指出，台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症佔6至7成，約20萬人。但新藥僅限用於因類澱粉蛋白所致的輕度認知障礙（MCI）與初期阿茲海默症，且須有腦中類澱粉蛋白沉積的影像證據，才符合使用條件，一旦病程進入中度以上，或為血管型、路易氏體型等其他類型失智症，則無法使用。

此外，曾中風、腦部微出血，或同時帶有兩個APOE ε4 等位基因的患者，因副作用風險較高，也不建議施打。甄瑞興補充，兩款新藥均有腦出血與腦水腫風險，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血，0.7%出現神經反應變慢，但由於仍屬新藥，療效與副作用有待更長期評估與觀察。

甄瑞興提到，為篩選出適用患者，需進行正子斷層攝影（PET）或腦脊髓液檢查，再加上基因篩檢等評估，整套篩檢流程對醫療團隊與病患皆是一大挑戰。考量診斷階段、基因條件、共病排除與經濟負擔等因素後，實際符合新藥條件者預估僅約10萬人，甚至更少。

甄瑞興也說，更大的現實壓力來自費用，一年療程費用上看百萬元，加上前期影像、基因等檢查費用，全都是自費，對多數家庭而言是一大負擔。至於未來治療趨勢，他提到，除了目前針對類澱粉蛋白的清除療法外，另一條重要研究主軸為「Tau蛋白抗體治療」，目前仍在研發階段，若未來能與現有藥物合併使用，理論上能讓病人維持穩定期更長。

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