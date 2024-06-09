健康網》芒種後懶散如「樹獺」？中醫建議這樣吃

芒種後懶洋洋如樹獺怎麼辦？王大元表示，除了午睡以外，也可以適量吃用具有祛暑益氣、生津止渴的飲食。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近不時下雨，讓你感到有些無力，對吧？芒種節氣後，農作物已經結實成「種」，而吐穗結實的穀穗上會長出細「芒」，因此有了「芒種」之名。而近期，因汗水難以順利排出，使得不少人感到全身懶洋洋，明顯無力感，甚至有消化不良等狀況。中醫師王大元表示，芒種又稱為「忙種」，因為這期間也是農民忙著將夏季作物播「種」的最佳時機。芒種前後氣候不穩定，出門要記得攜帶雨具和薄外套。若感到無力感很重，王大元也提出部分建議。

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」發文說明，芒種濕氣容易導致汗水無法順暢排出，感到四肢困頓、萎靡不振，因此你我周遭會有出現一些朋友慵懶無力，彷彿被電影《動物方城市》的樹獺附身一樣。此外，悶熱的天氣也常出現消化不良、食慾不振和大便黏濁，此時容易誘發皮膚炎，像是脂漏性、異位性皮膚炎、濕疹、乾癬等。

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怎麼改善呢？王大元表示，除了午睡15-30分鐘迅速緩解疲累外，飲食以健脾祛濕、消積化濁和清通涼補為主，適量吃用具有祛暑益氣、生津止渴的飲食，像是黃豆、冬瓜、苦瓜、黃瓜、苜蓿芽、白木耳、筍子、絲瓜、綠豆、蘋果、芭樂等，但須注意如果皮膚發炎，則須減少食用鳳梨、芒果、荔枝等熱性水果。

王大元表示，藥膳方面可吃點除濕的四神湯（內有茯苓、芡實、蓮子、山藥），有淡滲利濕、消腫利水和平補脾胃之效。飲品方面可以來點低糖的酸梅湯促進食慾，可選用酸梅10顆、山楂5錢、炙甘草5錢、冰糖適量、桂花少許，加入2公升水煮滾後，轉小火40分至1小時。同時王大元建議可以嘗試按摩一些健脾養胃的穴道，像是足三里、豐隆、合谷、曲池和中脘等，按壓3-5分鐘，有酸楚感尤佳。

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