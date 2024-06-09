健康網》吃一「夏」4水果護肌肉！ 醫認證：桃子防抽筋

醫師提到，桃子富含鉀，有助於維持體內的電解質平衡，防止抽筋。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果攤上滿滿又大又甜的水果，不知從何挑起？板橋原力診所復健科醫師王竣平在粉絲專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享，若想挑選有助於保護肌肉的水果，可優先選擇西瓜、桃子、鳳梨，以及櫻桃。其中桃子富含維生素C，可保護肌肉細胞不受損傷外，內含的鉀還能維持體內的電解質平衡，防止抽筋。

●西瓜：西瓜是夏季最受歡迎的水果之一，甜美多汁，富含水分，是解暑佳品。此外，其還含名叫瓜胺酸（Citrulline）的氨基酸，有助於提高運動表現，並減少肌肉痠痛。研究表明，攝取瓜胺酸可增加血液中的一氧化氮，改善血流量，從而提高肌肉的養分、氧氣供應。

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●桃子：桃子富含維生素C、鉀和膳食纖維，對肌肉健康非常有益。其中，維生素C是種強效抗氧化劑，能幫助減少運動後的氧化狀況，從而保護肌肉細胞不受損傷；鉀則有助於維持體內的電解質平衡，防止抽筋。

●鳳梨：鳳梨含有大量的維生素C、錳和酵素（如鳳梨蛋白酶），這些成分對於肌肉修復和增強非常重要。鳳梨蛋白酶是一種天然的抗炎物質，能幫助減少肌肉痠痛和發炎反應；而維生素C則能促進膠原蛋白的合成，對於保持肌肉的健康和彈性至關重要。

●櫻桃：尤其是酸櫻桃，富含抗氧化劑和抗炎物質，如花青素和槲皮素，有助於減少運動後的肌肉痠痛和疲勞。研究顯示，酸櫻桃汁可幫助運動員恢復，減少運動引起的肌肉損傷和炎症 。此外，櫻桃中的鉀含量也很高，有助於維持肌肉的正常功能。

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