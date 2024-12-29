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健康網》台灣養殖石斑有3種 「牠」被用來製成高級料理
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕石斑魚以其肉質細嫩、鮮美多汁，被譽為「海雞肉」，是餐桌上不可錯過的經典美味。農業部在臉書分享，石斑魚的種類全球多達400多種，台灣主要養殖的石斑魚有三種，分別為龍虎斑、龍膽石斑、點帶石斑魚，而其中龍膽石斑更是被用來製成高級料理。
龍虎斑（珍珠龍膽）
由龍膽石斑和老虎斑雜交培育的魚種，頭部及身體側邊有5-6條形狀不規則的寬闊黑褐色橫帶，橫帶邊緣輪廓分明，邊緣有一些黑褐色斑點，是台灣石斑魚養殖的主力魚種，也是國人餐桌上最常見的魚種。
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龍膽石斑（鞍帶石斑魚）
有著「石斑之王」美譽的龍膽石斑，成魚的身體為暗褐色，有不規則的白色、黃色斑點，眼睛小、嘴巴大。一尾可重達2040斤，因此常見以魚排或魚塊形式出現在高級料理中。
點帶石斑魚（青斑）
頭部、背部為黃褐色，身體側邊帶有5條斜斜的暗褐色，全身有橘褐色和紅色斑點，非常有辨識度。
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