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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗全民施打！年輕人搶打 醫：3症狀要小心

2025/01/02 17:50

全國公費流感疫苗今年1月1日起擴大全民施打，年輕人趕緊到診所接種。（施勝桓提供）

全國公費流感疫苗今年1月1日起擴大全民施打，年輕人趕緊到診所接種。（施勝桓提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國公費流感疫苗今（2025）年1月1日起擴大全民施打，提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，元旦當日即吸引50名50歲以下民眾接種，尤其以20幾歲年輕人居多，接種原因是出國、春節尾牙活動和常感冒等。台中市衛生局指出，今年全國流感重症死亡病例是近10年同期最多，現在已進入流行季，呼籲踴躍接種。

衛生局指出，全國急診就診病例百分比達11.2%，超過流行閾值（11.0%），已進入流感流行期，全國流感疫情近期都在攀升；台中市上週類流感門診就診人次為1萬7241人次，去比去同期1萬3863人次增加近2成，急診就診有907人次也比去年同期872人次上升。

台中市從去（2024）年10月流感季以來重症累計40人，其中10例死亡，死亡個案多數未接種流感疫苗，且多數有慢性病史，目前仍有4例重症者住院治療，衛生局指出，目前公費流感疫苗剩約12萬餘劑，用鑿為止。

小兒科醫師施勝桓指出，受到免疫負債影響，流感疫情持續升溫，加上低溫、室內緊閉，及年底聚會活動多，呼吸道症狀就診患者大增，門診發燒患者有1/3經快篩為流感確診個案，患者以高燒、痠痛、極度倦怠等3大症狀最多；年輕人施打流感疫苗的主因也是為了準備出國、參加尾牙等春節活動做準備，還有人經常感冒，趕緊接種疫苗預防流感，也有看到朋友在臉書或脆上分享也來施打。

衛生局催打流感疫苗，可至中市30家衛生所或流感合約院所接種，也能上預約平台預約接種，並設有文心森林公園疫苗接種站，在1月26日前每周六下午1時至5時、每週日上午8時至12時提供接種服務。

另針對新冠肺炎併發重症，衛生局表示，依疾管制署公告自2024年9月1日起調整新冠併發重症通報定義，因新冠致重症入住加護病房或死亡方符合通報定義，台中市從去年9月1日累計至12月29日共69例，配合疾管署疫苗接種政策，今年元旦起也提供滿12歲以上尚未接種莫德納JN.1疫苗民眾，可施打Novavax JN.1疫苗。

全國公費流感疫苗今年1月1日起擴大全民施打，不少年輕人趕緊到診所接種。（施勝桓提供）

全國公費流感疫苗今年1月1日起擴大全民施打，不少年輕人趕緊到診所接種。（施勝桓提供）

氣溫濕冷，流感疫情持續升溫，診所外大批民眾等候看診。（記者蔡淑媛攝）

氣溫濕冷，流感疫情持續升溫，診所外大批民眾等候看診。（記者蔡淑媛攝）

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