健康網》國健署教做「吐司披薩」 營養又美味！

國健署表示，健康吐司披薩食譜，不僅有全穀雜糧類，還可以補充到蔬菜、豆魚蛋肉類；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕耶誕節雖然已經過了，但許多人還沉靜在歡樂氛圍中，這時不如和家人一起動手做，健康又美味的料理。國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享4人份的，健康吐司披薩食譜，不僅有全穀雜糧類，還可以補充到蔬菜、豆魚蛋肉類。將高熱量外食，改成這道健康披薩，更能兼顧營養需求！

DIY吐司披薩

●準備材料（4人份）

厚片全麥吐司4片、三色彩椒各1/4顆、洋蔥1/4顆、蘑菇5朵、無調味鮪魚罐頭1罐、起司4片、無調味番茄醬。

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●製作方法

1.將三色彩椒、洋蔥與蘑菇洗淨後，切成丁狀備好。

2.全麥吐司均勻抹上一層無調味番茄醬，作為披薩基底。

3.吐司上加入適量鮪魚，鋪上切好的蔬菜丁，再放上起司片。

4.以180°C烘烤 8-10 分鐘，直至起司融化、表面微微金黃即可取出。

自製披薩添加蔬菜，更能兼顧營養需求；圖為情境照。（圖取自freepik）



貼心小提醒

國健署提到，披薩常搭配炸雞和可樂，不妨試將飲料換成無糖飲品，再切幾樣水果當作飯後甜點，清爽解膩也能吃得更均衡。不僅能在年底前享受美味，還可以增加歡樂氛圍！

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