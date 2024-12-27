限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬天手腳冰冷？ 學者推「8類食物」身體暖呼呼
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人一到冬天就容易手腳冰冷！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，這可能包含了循環、神經、代謝等問題。他列出8種有助於改善手腳冰冷的食物，瘦肉、豆類、深色蔬菜、柑橘類、海鮮、全穀食品、綠茶、紅糖薑茶等。
有助於改善手腳冰冷4大營養素
●鐵質：鐵是製造紅血球的關鍵成分，有助於改善血液的攜氧能力，進而促進身體的循環。
請繼續往下閱讀...
●維生素B群：特別是維生素B12和葉酸，它們對神經系統和紅血球形成都很重要。
●維生素C：有助於強化血管壁，提高血管彈性，改善血液循環。
●鈣：與神經傳導和血液凝固有關，有助於維持神經和血管的正常功能。
8種改善手腳冰冷食物
1.瘦肉和禽肉：提供豐富的鐵質，有助於改善血液的攜氧能力。
2.全穀食品：提供維生素B群和其他營養素，有助於維持神經和代謝功能。
3.深色蔬菜：如菠菜、羽衣甘藍等，含有豐富的鐵質和維生素C。
4.柑橘類水果： 如橙子、柳橙，富含維生素C。
5.海鮮：特別是富含維生素B12的海鮮類，如鮭魚、蝦、蟹。
6.豆類和堅果：富含維生素B群，尤其是葉酸和維生素B12。
7.綠茶：具有抗氧化作用，有助於促進血液循環。
8.紅糖薑茶：薑有溫暖身體的作用，有助於改善寒冷感。
最後，洪泰雄提醒，飲食一定要均衡，適量攝取不同種類的食物，以確保身體獲得全面的營養。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應