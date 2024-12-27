健康網》冬天手腳冰冷？ 學者推「8類食物」身體暖呼呼

營養學者表示，富含B12的海鮮類食物有助於改善手腳冰冷，如鮭魚、蝦、蟹；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人一到冬天就容易手腳冰冷！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，這可能包含了循環、神經、代謝等問題。他列出8種有助於改善手腳冰冷的食物，瘦肉、豆類、深色蔬菜、柑橘類、海鮮、全穀食品、綠茶、紅糖薑茶等。

有助於改善手腳冰冷4大營養素

●鐵質：鐵是製造紅血球的關鍵成分，有助於改善血液的攜氧能力，進而促進身體的循環。

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●維生素B群：特別是維生素B12和葉酸，它們對神經系統和紅血球形成都很重要。

●維生素C：有助於強化血管壁，提高血管彈性，改善血液循環。

●鈣：與神經傳導和血液凝固有關，有助於維持神經和血管的正常功能。

8種改善手腳冰冷食物

1.瘦肉和禽肉：提供豐富的鐵質，有助於改善血液的攜氧能力。

2.全穀食品：提供維生素B群和其他營養素，有助於維持神經和代謝功能。

3.深色蔬菜：如菠菜、羽衣甘藍等，含有豐富的鐵質和維生素C。

4.柑橘類水果： 如橙子、柳橙，富含維生素C。

營養學者指出，柑橘類水果富含維生素C，也能幫助改善手腳冰冷問題；示意圖。（圖取自freepik）

5.海鮮：特別是富含維生素B12的海鮮類，如鮭魚、蝦、蟹。

6.豆類和堅果：富含維生素B群，尤其是葉酸和維生素B12。

7.綠茶：具有抗氧化作用，有助於促進血液循環。

8.紅糖薑茶：薑有溫暖身體的作用，有助於改善寒冷感。

最後，洪泰雄提醒，飲食一定要均衡，適量攝取不同種類的食物，以確保身體獲得全面的營養。

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