健康網》每天喝黑咖啡肝癌風險降42％！ 學者：護肝吃10種食物

研究發現，每天攝取1杯不加糖的黑咖啡，可降低肝癌風險高達42％。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝黑咖啡也能降肝癌風險？營養學者洪泰雄在臉書粉專發文指出，根據英國牛津大學與南安普敦大學的研究發現：每天攝取1杯不加糖的黑咖啡，可降低肝癌風險高達42％，原因與其含有的抗氧化物質（如多酚、咖啡酸）與促進肝臟解毒酵素活性有關。他也分享了肝臟最喜歡的10種食物：

1.黑咖啡：含抗氧化物，有助肝臟代謝與修復。

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2.綠茶：富含兒茶素，有助抗發炎與脂肪肝預防。

3.深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉）：解毒酵素啟動因子。

4.莓果類（藍莓、蔓越莓）：抗氧化、抗發炎。

5.魚類（尤其是鮭魚、鯖魚）：富含Omega-3脂肪酸，減少肝臟脂肪堆積。

6.豆類（黃豆、黑豆）：植物性蛋白質，幫助肝臟再生。

7.全穀類（糙米、燕麥、藜麥）：富含膳食纖維，有助膽汁代謝。

8.堅果（核桃、杏仁）：維生素E與健康脂肪，保護肝細胞。

9.橄欖油：抗氧化脂質，幫助降低肝酵素。

10.檸檬與柑橘類：富含維生素C，促進肝臟排毒酵素活性。

洪泰雄提醒，黑咖啡需不加糖、不加奶，建議每日不超過2杯，避免刺激胃部，若有肝功能異常或咖啡因敏感者，應先詢問醫師意見。健康飲食＋適量運動＋不熬夜，才是愛肝真正王道。

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