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健康網》腎友慎選「減鹽」調味品 營養師：低鈉、薄鹽≠安全

2025/07/14 10:21

陳怡婷指出，不少腎臟病患為了減少鹽分攝取，紛紛改用標榜「低鈉」、「減鹽」、「薄鹽」等調味品，試圖降低對身體的負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳怡婷指出，不少腎臟病患為了減少鹽分攝取，紛紛改用標榜「低鈉」、「減鹽」、「薄鹽」等調味品，試圖降低對身體的負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少腎臟病患為了減少鹽分攝取，紛紛改用標榜「低鈉」、「減鹽」、「薄鹽」等調味品，試圖降低對身體的負擔。營養師陳怡婷於臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」及個人網站提醒，這些「低鈉」產品可能潛藏「減鹽陷阱」，對腎友而言反而更具風險。

臨床觀察表示，曾有腎友特別選購低鈉鹽與薄鹽醬油，希望透過調味料的替換改善病情。然而她指出，這些產品雖然降低鈉含量，卻常以「鉀」取代，「對於腎功能不佳者來說，過多的鉀無法順利排出，反而可能引發高血鉀，甚至心律不整等嚴重併發症。」

鉀與鈉同為鹼金屬元素，是人體維持體液平衡、血壓調控不可或缺的電解質。一般人多餘的鉀可經由腎臟排出體外，但腎臟功能受損者、患有高血鉀或心衰竭的患者，應避免攝取過量鉀離子，以免造成血鉀濃度升高，進而危及生命安全。

陳怡婷建議，可透過蔥、薑、蒜、九層塔、檸檬、番茄等天然食材提味，減少對鹽的依賴；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳怡婷建議，可透過蔥、薑、蒜、九層塔、檸檬、番茄等天然食材提味，減少對鹽的依賴；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對腎友該如何挑選安全的調味品，陳怡婷提供以下建議：

1. 善用天然辛香料替代人工調味品：可透過蔥、薑、蒜、九層塔、檸檬、番茄等天然食材提味，減少對鹽的依賴。

2. 仔細查看食品成分標示：不要單憑「低鈉」、「減鹽」標示就放心選購，須確認是否以鉀鹽替代，避免誤食高鉀調味料。

3. 避開含磷調味品：許多加工調味料如火鍋湯粉、燒烤醬、沙拉醬等可能含有磷酸鹽等添加物，長期攝取會對腎臟造成額外負擔。

4. 拒買來源不明產品：若商品未清楚標示產地與內容，或有特殊標語如「無毒」、「純天然」卻未附佐證，建議先諮詢專業醫療人員後再決定是否食用。

陳怡婷強調，「不是所有調味品都要換成低鈉或無鈉才是對的」，應根據每位病患的腎功能狀況進行個別化評估與管理，才能真正達到保護腎臟、維持健康的目的。

最後，她提醒腎友，控制飲食固然重要，但更應配合規律運動、良好生活作息，才能全面維護腎臟健康，不應盲目追求「減鹽」風潮，以免適得其反。

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