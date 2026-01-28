健康網》陳菊尚需靜養 醫：中風復健要「3師齊下」才有效

監察院長陳菊因身體健康因素，還是決定請辭獲准。豐榮醫院指出，中風復健要有「3師」齊下，防止病症惡化。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕監察院長陳菊因身體健康因素，還是決定請辭院長一職並獲准。她因於2024年底因腦血管阻塞問題，請長假。豐榮醫院指出，中風復健要有「3師」齊下，防止病症惡化。

豐榮醫院衛教資料指出，一般人對於腦中風的認識不外乎即是步態不穩、大小便失禁或溝通困難，另外約有五、六成的腦中風患者會有吞嚥障礙，當食物不慎落進氣管，就會導致肺炎。若肺炎沒有處理得當，會引發多種併發症，因此專業的中風復健治療師相當重要。

一般來說，肢體中風復健交給「職能治療師」；「語言治療師」檢測不同程度的失語症；「物理治療師」則是加強肺部訓練，減少吞嚥困難。

●職能治療師：

豐榮醫院復健科治療長黃皓羣指出，初期臥床者，一週內就會掉兩成肌肉力量，「職能治療師」會協助被動關節運動，並教導家屬照顧方法，包含如何有效讓病人自己轉移位，像是從平躺翻身成側躺、側躺到坐起、由床上坐到輪椅、馬桶等，甚至練習由坐到站，有效增加病患的功能表現，同時避免跌倒跟受傷的發生。

●語言治療師

皓羣表示，腦中風「急性期」出現的語言及認知混亂，需要「語言治療師」介入檢測是否有程度不一的失語症，可大致簡單區分「聽得懂話，卻說不出」、「說話清楚，但意思不正確」，或「聽不懂也說不出」三種狀況。檢測完後，再針對個案安排適當的中風復健，有助患者重回以往的生活。

除了言語問題，臨床約有五至六成患者還會有「吞嚥困難」，嚴重的病人在中風後，更可能喪失吞嚥功能，必須插鼻胃管，因此中風復健的評估中，就需要進一步檢視病人是否有能力安全地吃飯喝水，而不會產生「誤嚥」。

●物理治療師

黃皓羣指出，病患在中風後，有些會出現心肺功能受損、容易喘，只要翻個身或是坐起就是一大挑戰，會需要長時間的休息才有辦法繼續下一個動作，此時物理治療師便是拯救心肺功能的大幫手。

物理治療師的一大技術，便是針對個案的心肺功能狀況，給予個別化適當強度的中風復健練習，才不會因為過度的訓練，導致個案體力不支，出現暈眩、昏倒的情況；肺部的健康程度也會影響個案在吞嚥的過程裡，是否有足夠的體力吃完一定的餐點，以及有沒有辦法在一邊進食及呼吸的過程做有效的調節，才不會邊吃邊喘，甚至吃到一半就因為呼吸不順導致嗆咳情形出現。

